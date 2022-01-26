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蘭桂坊的「底蘊」

〈太平山下〉盧威

十五年前的二○○六年三月，我參加在澳門舉行的世界華文作家協會第六屆會員大會，也就有了香港之行。從澳門坐快船抵港，既快捷又方便。香港的繁華，可以用「車水馬龍，五光十色」來形容。

夜幕降臨，與友人便來到慕名已久的蘭桂坊。這個「酒吧一條街」，果然名不虛傳。各式酒吧都擠滿了人，一家緊挨一家，連夾道小巷都站滿了酒友，三五成群圍著一堆，一邊拿著玻璃大杯暢飲，一邊談天說地，人聲鼎沸。其中還有不少戴著英國旗圖案的大沿頂圓帽子的「英國佬」。突然，卻見一個酒漢，嘴裡不停地吆喝著什麼，把手中一個空酒瓶拋進酒吧，引起一陣混亂和對罵聲。

蘭桂坊的酒吧一般都是二層和三層樓老房子，有點古色古香味道。建築雖小，但人氣十足。我們進了一家酒吧，搭電梯上了二樓。而這電梯真有點老掉牙的感覺，啓動後還會發出咯咯聲，讓人捏把汗。二樓酒吧已經人滿為患，六排長桌長凳都坐滿了人，我好不容易擠進一個座位，服務生便送來一盤花生和一杯啤酒。漆黑的空間，歌手和吉他手在舞台彩燈閃耀下賣力地演唱，酒友們隨之翩翩起舞。在爵士音樂節奏下，人們轉動舞姿，人擠人，碰過來，又撞過去，氣氛十分熱烈。這與洛杉磯酒吧寬敞，酒友適中，成明顯對照。

香港蘭桂坊酒吧有超過一百間之多，歷史悠久，但一間間小酒吧十分可觀，聲勢眾多。這不由得讓我想起六○年代在上海上映的香港電影「一板之隔」，其銀幕場景正凸顯香港住宅狹小，香港人在隔間中生活，真如「螺絲殼裡做道場」。蘭桂坊從某個角度正反射岀香港人的現實生活，但這裡正是香港「酒文化」的熱點，人們喝酒有衝勁，可以盡興的喝，甚至可喝得血脈沸騰。我想，這也許是蘭桂坊的一種「底蘊」吧。

香港 澳門 英國

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