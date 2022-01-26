「拙」這個字，一向沒有褒義，與「拙」有關的詞，如拙劣、笨拙或稚拙等，都是貶詞。「拙」與「巧」相對，所以有「弄巧成拙」的成語。「拙」就是不靈巧，但也可作為謙稱，例如說拙作、拙見、拙筆等。

從字形上看，「拙」字是形聲字，從手，出聲。「說文」謂拙是不巧，且「拙」有手旁，同手有關，故說手拙，但已可引申至眼拙；「廣雅」謂拙指鈍。然而老子說：「大巧若拙」，巧的最高境界又是拙，頗有返璞歸真的意味，這種「拙」其實是質樸無華。

想起蘇州有座園林叫「拙政園」，位於蘇州市東北街，建於明朝正德年間，為監察御史王獻臣的辭官歸隱之所，改佛寺而建。取名「拙政園」是取自西晉潘嶽「閒居賦」序：「築室種樹，灌園鬻蔬，以供朝夕之膳…是亦拙者之為政也。」用今天的話說，就是澆澆園子、種樹賣菜，往後就是我潘嶽的工作，表達出歸隱田園之意，而王獻臣是藉此側面表達退隱者對仕途的洞察，以及對朝廷未能任用賢能的嘲諷。

拙政園是蘇州園林代表，居鬧市而能延續其山水格局長達五百年，在蘇州園林中確是罕見。據英國 學者柯律格（Craig Clunas）研究，王氏拙政園林木茂密，尤以果樹為盛，可供應明代江南興盛的果脯業，是為王氏辭官後重要經濟來源。

氣功上有個更妙的詞叫「拙火」，梵文叫kundalini，也有翻譯為靈力、靈熱，或直接取其音稱為軍荼利、孔達里尼等。據說這是源自古代印度 瑜伽派，在修練過程時發現人體內有股先天跟隨而來的能量，潛藏在脊椎底部與會陰相接之處，有如一條捲曲的蛇，所以又可譯作靈蛇；又由於它是處於睡眠狀態，所以又叫睡眠女神。