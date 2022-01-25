在中國歷史上，尊左還是尊右，不可一概而論，因為在不同地域，不同朝代，有尊左，也有尊右。先秦至西漢，總體以右為尊。其中先秦及秦朝側重於尊左，西漢則側重於尊右。東漢至唐宋，中國逐漸形成了以左為尊的制度。

以右為尊在歷史上曾經存在，便是有句成語是「無出其右」，意思是沒有能勝過右的，正是以右為尊的明證。在戰國年代，禮節是「主右客左，左為貴」，這在魏國或楚國都如是，楚國的官職，左司馬高於右司馬﹔秦國則剛剛相反，其二十級的爵位，第十級是左庶長，十一級是右庶長，右丞相一般高於左丞相，以右為貴。

漢魏以後，皇親貴族稱為「右」戚，世家大族稱「右族」或「右姓」。右尊左卑表現在建築住宅，豪門世家必居市區之右，平民百姓則居市區之左。右尊左卑的另一個表現是升職，一般稱為「右移」，降職則稱為「左遷」。

但在兩宋時，中國又逐漸形成左尊右卑的制度，這時期左丞相高於右丞相。元朝後一改舊制，以右為尊，朱元璋建立明朝，又再改以左為尊，為明、清兩代沿用五百多年，戲曲 裡客人、尊長總是坐在主人、幼輩的左側。

然則究竟尊左還是尊右？我想老子的說法可解此一疑惑。《老子•三十一章》有云：「君子居則貴左，用兵則貴右………吉事尚左，凶事尚右。」那是指君子平時以左方為貴，用兵時以右方為貴；吉慶事以左方為上，凶喪事以右方為上。可見在不同場合，左右的尊卑會出現逆轉。

事實上，早在夏商周時，一般喜慶活動，確是以左為貴，在凶傷弔唁，則以右為尊。而罵人是「旁門」，不是喜事，以「左道」來形容，也是恰當的。