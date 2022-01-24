我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／才邀訪中國 康特：姚明Instagram封鎖我

「川普擬派軍隊扣留投票機」 眾院約談巴維理稱獲證據

旁門與左道

〈六合飛翔〉岑逸飛

「旁門左道」如今已成為有貶義的成語，指那些不正行徑。什麼是「旁門」？那是側門或正門旁邊的門，是不明顯的入口。旁門當然不及正門，旁門所走的應是小道。宋代嚴羽《滄浪詩話》附《答吳景仙書》：「作詩正須辨盡諸家體製，然後不為旁門所惑。」

不過由「小道」變成「左道」，其中似乎也有些蹊蹺。為什麼要說是「左道」而不說「右道」﹖「左道」又稱「邪道」，是中國古代罪名，邪門旁道，多指非正統的巫蠱、方術等。《禮記•王制》：「執左道以亂政，殺。」 鄭玄注：「左道，若巫蠱及俗禁。」 孔穎達疏：「地道尊右，右為貴……故正道為右，不正道為左。」

左不及右，以秦國的兵符為例，分左右兩部分，右符在國君手中，左符在將帥手中。在職務升降問題上，升職一般稱右移，降職則稱左遷。然而若說「左道」是邪道，「右道」才是尊貴，但在中國歷史上，以左為尊的例子，不勝枚舉。

不說別的，中國古代男左女右，對應男尊女卑，相學上也是男左女右，從這點看，應是左為上位。另外古代乘坐戰車時，它是尊者居左。再以《三國演義》封面上三位人物的排列次序看，劉備(大哥)站在中間，關羽(二哥)站在劉備左邊，張飛站在右邊，正符合以左為上位，右為下位。

古代甚至在交際場合，其座次也是以左為尊。因為古人坐北朝南，左為東，右為西，故座次上以「左」為尊。《史記•魏公子列傳》載，信陵君為迎接侯生，大辦酒宴，並且「從車騎，虛左」，親自迎接。所謂「虛左」，就是把左邊尊位空著，以表示信陵君對侯生的尊重，後來便引申有「虛左以待」的成語。

上一則

朱西甯女兒朱天文 當導演拍父母故事「願未央」

下一則

李氏蒙古烤肉

延伸閱讀

阮經天變身廚神 逼宋祖兒喝馬桶水

阮經天變身廚神 逼宋祖兒喝馬桶水
內外交逼 拜登的無力也是民主的無力

內外交逼 拜登的無力也是民主的無力
享受午睡

享受午睡
貪腐罪就這樣算了？南韓「特赦朴槿惠」引發強烈背叛感

貪腐罪就這樣算了？南韓「特赦朴槿惠」引發強烈背叛感

熱門新聞

黛安／圖

不要羨慕別人的成功（上）

2022-01-23 02:02
巴克斯車體設計製造公司負責人顏宏文認為，年齡不該是創業的門檻。（圖：顏宏文提供）

改造露營車暴紅 台室內設計師2度創業闖佳績

2022-01-15 06:00
台灣聲樂家、資深古典樂節目主持人黃瑞芬15日因心肌梗塞在家中過世，享年58歲。(取材自IC之音)

台灣聲樂家、主持人黃瑞芬過世 享年58歲

2022-01-17 00:42
黛安∕圖

微笑後面的歧視

2022-01-16 02:02

家住小台北

2022-01-18 02:02
500盤評審：陳泰銘。（記者吳致碩／攝影）

跟著名人尋好料 國巨董事長陳泰銘：食物原味就是美味

2022-01-17 06:00

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人