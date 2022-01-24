「旁門左道」如今已成為有貶義的成語，指那些不正行徑。什麼是「旁門」？那是側門或正門旁邊的門，是不明顯的入口。旁門當然不及正門，旁門所走的應是小道。宋代嚴羽《滄浪詩話》附《答吳景仙書》：「作詩正須辨盡諸家體製，然後不為旁門所惑。」

不過由「小道」變成「左道」，其中似乎也有些蹊蹺。為什麼要說是「左道」而不說「右道」﹖「左道」又稱「邪道」，是中國古代罪名，邪門旁道，多指非正統的巫蠱、方術等。《禮記•王制》：「執左道以亂政，殺。」 鄭玄注：「左道，若巫蠱及俗禁。」 孔穎達疏：「地道尊右，右為貴……故正道為右，不正道為左。」

左不及右，以秦國的兵符為例，分左右兩部分，右符在國君手中，左符在將帥手中。在職務升降問題上，升職一般稱右移，降職則稱左遷。然而若說「左道」是邪道，「右道」才是尊貴，但在中國歷史上，以左為尊的例子，不勝枚舉。

不說別的，中國古代男左女右，對應男尊女卑，相學上也是男左女右，從這點看，應是左為上位。另外古代乘坐戰車時，它是尊者居左。再以《三國演義》封面上三位人物的排列次序看，劉備(大哥)站在中間，關羽(二哥)站在劉備左邊，張飛站在右邊，正符合以左為上位，右為下位。

古代甚至在交際場合，其座次也是以左為尊。因為古人坐北朝南，左為東，右為西，故座次上以「左」為尊。《史記•魏公子列傳》載，信陵君為迎接侯生，大辦酒宴，並且「從車騎，虛左」，親自迎接。所謂「虛左」，就是把左邊尊位空著，以表示信陵君對侯生的尊重，後來便引申有「虛左以待」的成語。