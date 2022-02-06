古人說「飯食男女，人之大欲，不想也難。」在大導演 李安的電影 「飯食男女」中，老朱（郎雄）也如是說。

不管你愛不愛吃，「吃」在人的一生中的確是重中之重。梁實秋老先生曾自述，有人問他：「您為什麼對於飯食特有研究？」梁老先生幽默以答：「只因我連續吃了八十多年，沒間斷。」我雖然不敢跟梁老先生比，但好歹我也是「連續吃了五十多年」，而且也「沒間斷」，再而且，在可見的未來鐵定還會持續下去呢。

離港匆匆數十載，兒時許多記憶已變的片段而破碎，唯獨「吃」依舊鮮明。

因為家中不富裕，自小與名菜、大菜緣份不深，互動也不多。就算偶有接觸，也是吃時不知來龍，吃後不知去脈。回想起來，我對香港 吃的回憶，似乎大部分是圍繞著街邊（路邊）的。

香港一般的打工仔家庭，父母白天忙著「搵食」，下班張羅完晚餐早就氣力放盡。至於早餐，很多小學生就要自理了（最少我身邊許多同學是如此）。小學生的「餐費」有限，行動能力更有限，自己張羅早餐，選項自然不多。在當年，最方便的就是學校附近的街邊檔了。

一大早，學校大門還沒開，街邊檔的小推車們就已就定位，炒麵、腸粉最受歡迎，幾毫子（幾毛錢）就能快速安頓好五臟廟。塑膠盤子墊張紙，炒麵、腸粉往上一放，澆上番茄醬，短短幾秒鐘就在路邊狼吞虎嚥起來了。吃完盤子一放，檔主「餐紙」一抽一換，炒麵、腸粉馬上就到了下一位顧客手上。如果手頭鬆動、時間又許可，那就來碗翅羹，這可是挺高級的享受了。檔主大勺一撓、小碗一裝，接著就是路邊一陣唏哩呼嚕。吃完，檔主收回碗、在裝水的桶裡一涮，轉眼又「粉墨登場」。現在回想，餐具如此「循環利用」實在不怎麼衛生，但挺環保。

升上中學，校內有自設小士多（小賣部），早餐自此脫離了路邊，但「下午茶」卻還跟街邊檔難捨難分。

下午三點半放學，香氣撲鼻的幾檔小推車早就在校門不遠處準備就緒，專待我們這群小仔子光臨，我們也很配合，從來不讓他們失望。印象中，那一時期最受歡迎是味美又便宜的魚蛋，其次是魷魚、牛百葉，浸泡在熱氣騰騰的滷汁中，一口咬下實在美不可言。雖然化學老師一再苦口婆心告誡，我們所謂美味與口感都是化學品的功勞，希望我們「懸崖勒馬」，但怎麼會有人聽的進去呢？

據說近年香港大力整頓街邊檔，路邊鮮少再現我們當年的盛況。換言之，這一代的小朋友少了點我們的「口福」，但應該也少吞了不少化學品。