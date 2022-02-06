雷利·史考特（ Ridley Scott）是英國著名電影導演 ，所執導的電影風格多變、題材廣泛。早期代表作為「異形」（Alien），而2012年執導的「普羅米修斯」（Prometheus），被視為「異形」的前傳，不少人抱著看「異形」的心態而來，難免大失所望。片中「異形」的鏡頭寥寥無幾，只屬點綴。

此片的故事背景是21世紀末，劇情圍繞「普羅米修斯號」太空 船及船員展開，前往外太空尋找人類起源。但其中有更重大的人性和神性的探索，涉及毁滅與創造，那才是該片的主旨。

此片取名「普羅米修斯」，普羅米修斯在希臘神話，是來自泰坦族的神，據說他與智慧女神雅典娜共同創造人類，並教曉了人類許多知識，且偷取天火給人類使用，因而觸怒天神宙斯，把他鎖在高加索山的懸崖，每天派一隻鷹去啄食其肝臟，然後又讓其肝臟每天重生，使他每天承受這種被啄食的痛苦。

影片的「普羅米修斯」，不是一個神，它只是一艘太空船的代號，但這艘太空船負有一個使命，大老闆偉倫派遣太空船員前往另一個銀河系一個類似地球的星體，估計是創造人類的生物居住在這個星體上，而大老闆千辛萬苦找出創造人類的始祖，就是想懇求始祖，既能賜他生命，何不延續他的生命，讓他不死﹖

影片裡創造人類的始祖，沒有像基督教那樣，給人類永生的答案，而是指出沒有毁滅，何來創造﹖這世界本是由生到滅，由滅到生的過程，有如佛學說的「成住壞空」四個階段，而普羅米修斯神被鷹啄肝的一天過程刻劃「滅」的恐怖。

中國易學則不同，它從第一卦乾卦到第六十三卦既濟卦，都在談「生生不息」的喜悅，到第六十四卦未濟卦才面臨毁滅之慘。