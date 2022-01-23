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輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

傻得快樂

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

有位年輕人來我家短住一星期，我在外出買東西時，隨意問他：「有無乜嘢你需要買嘅？」他臉上閃過一絲喜悅：「嘻嘻，可以麻煩你買一樽Sriracha嗎？」

Sriracha？是那樽橙橙紅紅的辣醬嗎？在泰國越南餐館不難找到它的蹤影。味道是甜、酸、辣的結合，從來沒聽過有誰會不喜歡它，有不少人更像上癮般無Sriracha不歡。

年輕人吃麵時蘸大量Sriracha，吃點心、吃牛扒、吃炒菜等，也要添上它，短短一星期就吃完兩樽了。

年輕人邊吃邊給我說那個相傳的故事—大概在一九三○年代，泰國某鄉村有位叫Thanom Chakkapak的女人，用辣椒、醋、蒜、糖和鹽混成了味道鮮美獨特的辣醬，廣受村民歡迎，後來更大量製作，並以該村的名字命名為Sriracha。沒料到這辣醬後來會舉世知名，幾乎全世界每個角落都有人追捧。

那麼那位泰國婦人發達了吧？沒有，她根本不在乎。她只希望以最便宜的價錢售出，好讓更多人有能力享用美味辣醬，她甚至從來沒有申請專利權。

也許不少人會笑她傻，但人各有志，有人窮畢生精力希望發達，有人卻從來不在乎擁有最多的金錢，只享受於幫助更多的人，從而改善這個世界，傻得快樂。

有回遊法國，參觀著名建築師Jean Renaudie的出色建築，這位得獎無數的建築師，畢生致力為平民建設高質素樓房，但自己生前卻從未擁有一間私人物業呢！

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