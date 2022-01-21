一對小情侶同居已接近一年，他們笑說：「吵架天天有，不過睡醒大家都不記得囉。」兩人相對笑起來。

他倆租住的劏房狹小得可憐，床是吊在半空的，床的底部就是兩人的轉動空間，廁所連企缸更是窄得只能容納一個身位。這個細小的天地，卻是他倆的安樂窩，兩口子為了省錢，下班後盡量都不會到處跑，待在家裡吃、睡、打機，其樂也融融。

我問他們有多久沒有回到個別的家裡，去探望家人，兩人不約而同，旋即收起了臉上一直綻放的笑容。女的聳聳肩說：「好久沒回去了。」男的附和：「我也是。」

姑勿論是哪一個年代，家長未能接受年輕子女未婚而跟人同居，那是可以理解的，但大部分家長心底，都是無時無刻惦念離家的子女呢！

「我媽媽一定不會想我！」女的冷冷地說：「我媽媽成日都叫我去死啦，我由小到大天天都被她打，她打我打到棍子都斷了！她成日說見到我就想起我的衰老爸，我長得像他，又不是我的錯……。」女生愈說愈激動，肩膀都在震顫。

男生立即體貼地擁著女友，輕輕地安撫她。「他又怎麼會明白！」女生指著男友說：「他媽媽幫他提子（葡萄）去皮去核，服侍超級周到，他連自己的內褲放哪邊，都要問媽媽！」提到媽媽，男生做了一個反眼打哆嗦的表情。