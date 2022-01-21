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5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

不存僥倖 齊心抗疫

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

當大家興高采烈歡度聖誕新年，以為通關有期，冷不防外防輸入傳染力極強的Omicron變種病毒，一下子出現多個染疫群組，多個大廈屋苑成為受限區域，需要進行強檢，無論是檢測或接種疫苗中心都出現人龍，竹篙灣隔離中心出現人滿之患。

港府果斷重推辣招，我們恢復去年今日的生活狀態──6時後無堂食、每枱限制人數、小學／幼稚園停止面授課程。不少朋友滯留海外，歸期渺茫，有種叫天不應、叫地不靈的無奈，十分無助。

國泰航空機艙服務員成為眾矢之的，公司備受公眾壓力。今次是一個不幸事件，在過去兩年，國泰前線員工冒著感染風險和隨時改變的出勤安排，繼續履行職責，維持航班服務及運力。當大家仍可以選擇是否打針，他們是首批全面接種，並且反覆進行病毒測試的員工，不但他們的社交活動大受影響，家人也承受很大負擔，當中辛酸不足為外人道，希望大家可以多一點包容。

香港人久經考驗，但這一波畢竟發生在佳節前後，對餐飲服務，尤其是娛樂場所、健身中心及美容業等打擊最大，港府即時提供防疫抗疫基金，支援受影響行業。畢竟長貧難顧，惟有全城盡快接種疫苗。

雖然打針不代表不受感染，但就好似一道保護屏障，減低重症病患，無論你是打加強劑或是第一針，不要再抱心存僥倖的心態，為己為人，早點接種疫苗，讓大家的生活可以逐步回歸正常。

疫苗 健身 變種病毒

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