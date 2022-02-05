小時候我在福建東南石碼小鎮住，理髮都是去理髮店。和很多中國小城一樣，石碼理髮店是一種很傳統的商業服務店鋪，只為男子服務。女人是不必理髮的，也沒有人燙髮，自己剪頭髮或者結髮辮就可以了。

哪條街的理髮店在哪裡？哪個師傅在哪裡待多久，城裡人幾乎都知道。理髮價格也很穩定，五○年代每人人民幣五分錢左右，六○年代一毛錢左右。

因為理髮便宜，所以石碼幾乎沒有看到流動的理髮匠；直到1966年文革後，流動的髮匠就多起來了。記得那時有個叫福來的剃頭師傅，走街串巷給人剃頭，小孩就四分錢，石碼人幾乎都認識他。我為人師的父親在文革中被停職，母親本來就是沒有收入來源的家庭婦女，為了聊補無米之炊，父親也背起了理髮箱，走街串巷給孩子剃頭，每人就收兩、三分錢，遇到家庭困難的孩子還免費。有人說我父親作為一個有知識有地位有體面的人，給孩子剃頭是有失尊嚴，在背後嘲笑他；但是他認為，只有活下去，才有尊嚴。

六○年代初鬧大饑荒，人都快餓死了，還有誰會去在乎理髮與否？記得老爸對我說過一個故事，有個孩子餓得頭暈眼花，看到太陽就覺得好大，忽然看到一位有錢的孩子吃餅乾，就請求給一塊，富孩子就說，你在我身邊爬一圈，我就給你一塊餅乾，窮孩子爬了幾圈，結果就有了幾塊餅乾；沒有這幾塊餅乾，也許這窮孩子就病倒了。尊嚴在現實面前只能低頭，這也是為什麽老爸會去給人理髮的原因。

在我18歲的1969年，很多石碼人都到一百公里之遙的南靖縣農村落戶，我們一家也去了。老爸自然把理髮刀帶到鄉下，免費給村裡人理髮。在公社駐地理髮店裡，有的是原來石碼理髮師傅，下鄉之後幹起老行當，每次兩毛錢，剃頭師傅在鄉下還是很吃香的，剃兩人就四毛錢，等於我幹一天活的工分值，不過關鍵是你的技術要高超，否則的話你還得去摸田土。

1975年我到一家水電工地當民工，也有一位民工是業餘剃頭師傅，一次收一毛錢意思意思，雖然手藝不比我好，但是大家圖個方便。記得當時他對我說，我的頭髮太粗太濃厚了，比其他人難剃。他說這話的時候，我有點得意，頭髮濃密那是因為身體好，再加上有人說我長得帥氣，看來我年輕的時候還是比較優秀的。

我所知道的女孩子開始講究理髮是七○年代中期，那時在水電工地上，有的女孩用炙熱的小鐵鉗捲頭髮，自然也要用一點理髮刀修飾邊邊角角。到了八○年代，城裡的傳統理髮店越來越少了，到了九○年代中期，傳統的理髮店就完全消失了。

1993年我移民 美國之後，幾乎都是我太太給我理髮的，除非要去參加一些比較重要的活動，我才會去理髮店理髮。剛來的時候去理髮，最簡單的就是把頭髮剪短，一次四美元，不包洗頭，現在已經要十幾美元了。

幾個月前，有一次老婆很忙没空给我理髮，我頭髮長得受不了，就用剪刀對著鏡子自己剪髮，才發現自己剃頭就可以了，非常方便，也不用理髮刀了。現在頭髮少，出門常常戴帽子，頭髮好看不好看，不會露出來，無所謂了。

想起年輕時的一頭濃密黑髮，我只能感嘆人生如夢，青春一去不回，只希望年年有今日，歲歲有今朝。現在又是疫情 氾濫之時，像我們這種年紀的人，能活下去就不易了，還管頭髮好看不好看？我還準備剃光頭，更簡單。