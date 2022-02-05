古語有云：「若想長壽身體好，頭涼腳熱八分飽」，但筆者認為，八分飽已太多，七分飽已足。何故是七分不是八分﹖這要從《黃帝內經》說起。《黃帝內經》強調：「飲食有節，故能形與神俱。」食欲太好是病態，無庸諱言。吃得過飽會使血液過多集中在胃腸部，從而使心臟和大腦等器官的供血不足，容易導致疾病。西晉張華的《博物志》，就有「所食愈多，心愈塞，年愈損」的告誡。近年來不斷有各種動物實驗強調：「吃太飽」會對身體造成負擔。飲食是寧少勿多，所以八分飽不如七分飽。

中國人有句老話，「飯食七分飽，健康活到老。」老祖宗的智慧現在也可以從科學研究得到驗證，認為「七分飽」能提高身體代謝力，延緩身體老化。發表在《Science》期刊上的猴子實驗，經過長達20年觀察發現，只吃七分飽的猴子看起來比每天吃過飽的猴子年輕許多，皮膚較平滑、毛髮旺盛、有精神，而且30年後七分飽的猴子存活率，較諸於吃飽飽的猴子的存活率高達一倍以上。

孔子更主張「食無求飽」。科學和實踐已經證明，雖然追求吃飽吃得好，但太飽太好反而對身體不好，偶爾吃一、兩次山珍海錯或會覺得生活美好，但倘若天天如是，反而會得「三高 」弄垮身體，並對精氣神造成負面的影響。

有句養生名諺叫：「没病要用養正藥，三寒兩倒七分飽。」所謂「三寒」，是指三月下旬至四月上旬的「倒春寒」、五月下旬至六月上旬的「五月寒」、秋季受冷空氣影響的「秋寒」，都要注意增减衣物。至於「兩倒」，指要睡好「子午覺」，子時大睡，午時小憩。而「七分飽」則是指進食宜飢飽適中，恰到好處。