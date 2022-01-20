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建制

〈六合飛翔〉岑逸飛

香港政界如今流行所謂建制派及反建制派的術語，而什麼是「建制」，恐怕許多說者還不大清楚。「建制」一詞是舶來品，中國傳統並無，把這個詞轉成英文，卻又有不同的英文字，例如Institution，一般稱為制度，但又可叫做建制，是社會科學的概念，泛指以規則來規範個體行動。

Institution也可譯作「機構」，又稱為機關，是指擁有獨立架構的社會組織，大至公司、基金會，小至社區中心等，與現今說的「建制」似乎有別。「機構」甚至可指機器、儀器等內部，為傳遞、轉換運動或實現某種特定運動，由若干零件組成的機械裝置，這更與「建制」風馬牛不相及。

「建制」另一英文說法是organizational system，原本意思是企業的組織制度，指企業組織中全體成員必須遵守的行為準則，包括企業組織機構的各種章程、條例、守則、規程、程式、辦法、標準等。現代企業組織制度是指企業組織的基本規範，規定企業組織指揮系統，明確人與人之間的分工和協調關係，並規定各部門及其成員的職權和職責。

可見「組織制度」有異「建制」。其實更好的英文字，應是上世紀六○年代的「establishment」，這個字內地譯作「陳府」，也許是指陳舊、陳腐的政府，但容易被人誤作是「陳家府第」，總不及譯作「建制」貼切。

嬉皮（英語Hippie的音意譯）本來被用來描述西方國家在上世紀六、七○年代，那些反抗當時習俗和政府的年輕人。嬉皮的口號是「愛與和平」，他們過著群體流浪的生活方式，並且抗議越南戰爭，崇尚佛教的禪學，又批評西方中產階級的價值觀，不滿政府對公民權益有所限制，反對大公司的貪婪，以及將這類機構和組織稱為「建制」。

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