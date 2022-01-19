最近Omicron變種病毒 傳播很快，政府囑咐人們出門要戴醫用口罩 ，不要戴布口罩或者紙口罩。說實在的，現在的口罩種類太多，什麽是醫用口罩，我還不是很明白，但我知道有一種醫用口罩，它的四個角有四條布帶子，配戴時要繫住帶子比較麻煩，不像一般口罩只有兩條橡皮繩帶束住耳朵，我的牙醫和眼科醫生都是戴這種口罩。

2020年3月疫情 剛剛開始的時候，人們連紙口罩都買不到，更何況這種醫用口罩了，而我的朋友卻送了我十幾個這種醫用外科口罩。記得第一次使用的時候，是去殯儀館靈堂參加一位朋友的告別式，我把口罩的下面兩條布帶子繫在脖子後面，上面的兩條帶子繫在耳朵後面，可是繫在脖子後面的帶子繫得太緊，想鬆一下，不料已經打了死結，很著急，只有請身邊的朋友為我打開死結。

那時疫情剛爆發，人們非常緊張，靈堂上參加告別式的人們都遠遠地坐在最後幾排，個個把臉捂得緊緊的，我要把口罩節子打開的話，可能就要有幾秒鐘要面對病毒的氣溶膠，但沒有辦法，只能勇敢面對了。

回家後那兩個星期我都非常擔心，是否在殯儀館被感染了？幾天之後，政府就宣布殯儀館只能在網路上舉辦告別式，幸好我也沒事。其實這種口罩打開死結不難，只要把口罩轉到前面，眼睛看得到死結，很容易打開。

記得當時政府衛生部門要求人們把醫用口罩留給醫護人員，有一次我去診所看家庭醫生的時候，人們看到我戴這種外科口罩就很詫異，因為醫務人員戴的還是一般的口罩，弄得我有點不自在。其實我不喜歡這種口罩，用過幾次就不用了，留下七八個放在家裡，最近出門又要戴醫用口罩了，於是我又想起了它們，但卻找不到了。

現在家裡口罩很多，有我買來的布口罩、紙口罩，還有兒子買來的N95口罩。因為我很少外出，即使外出，也只是去買菜或者拿藥，很少在公共場所待上20分鐘，所以，我的口罩都要用幾次才扔掉。我還喜歡用洗過的口罩，因為洗過，橡皮繩更緊致，束起來更貼實，可以戴兩個口罩，裡面是新的，外面是舊的，既不浪費舊口罩，又增強了防護。

疫情中人們對口罩也是情有獨鍾，有很多人只是用圍巾把口捂住，而我太太卻喜歡用她自己做的布口罩，但她在實體店買不到橡膠繩，因此要我別扔掉口罩，把舊口罩的兩條橡膠繩取下使用。妻子的業餘愛好就是裁縫，一些簡單衣褲就是她做的，她做布口罩看似簡單，做起來不易，很少人會想像到，現在連橡膠繩都沒有地方買。

疫情期間，買不到的東西實在太多了。以前最不會想買的口罩，現在卻成為了出門必備之首要。盼望今年疫情能緩解，把這討厭的口罩早日扔掉。