被稱之為「東方之珠」的香港 ，不僅是購物天堂，更是一個處處都有美食 的地方。我個人非常喜歡港式飲茶，裡面有各種精緻美味的點心，燒鵝是我的最愛，後來發現，薑撞奶也是一道美味。

30多年前，去香港辦簽證的時候，應邀住在慧嫻家，慧嫻妹的一雙兒女在美國讀書，先生又正好出差英國不在家，於是，在香港的三天，她帶著我上山下海，到處去參觀遊玩、逛街、購物、飲茶。

我們嘗了許多不同酒樓食肆的美食：魚蛋粉、蒸排骨、臘腸、燒鵝、蛋塔、咕嚕肉、蘿蔔糕、春捲、咖哩餃 、水晶餃、龍鳳球等，真是目不暇給，太多新鮮的體驗，有些應接不暇，每天除了吃，就是玩，雖然筋疲力盡，可是很開心、很興奮。

第二天的下午，午餐後，逛得有點累了，慧嫻妹説，有一款甜點，台灣目前還沒有，趁著今天我們一起去嘗嘗。

慧嫻帶著我來到一家街邊門市，店面很小，只有六、七張桌子左右，看店內的裝潢和陳設，沒有過多的修飾，多是休閒的桌椅，看得出有點年代了，慧嫻説：這是「薑撞奶」的正宗老店。

乍聽之下名字很新奇，我們點了兩份，因為肚子不餓，沒有太大的期望，嘗了一口，「淡淡的奶香，味道香醇、爽滑，甜中微辣，風味獨特」，讓人齒頰留香之餘，回味無窮，有些驚艶，真是應了那句：「英雄不問出處」，雖然廉價卻是經典，還有重要的一點，就是「請不要攪拌」，要一勺一勺的舀著吃。

「薑撞奶」主要原料就是薑汁、牛奶、糖，食材簡單易得，製作也簡單，據說薑撞奶不僅能保暖禦寒，還可以美容養顏，止咳安眠，其營養成分，對調整血氣和強壯骨骼也有很大的功效，可謂：「老少咸宜」，對於女性，每個月的例假疼痛也有幫助。

三天的時間很快就結束了，又到了離別的時候，臨行前，慧嫻問我：「還有沒有什麼想看的？吃的？用的？買的？」我説「薑撞奶」可以嗎？結果，薑撞奶不能「打包」外帶，多少有點掃興。

回家後，自己也嘗試著做過幾次，可惜總覺得哪裡不對勁，就是缺少了那分「滋味」。

甜品的味道就是幸福，回憶總是那麼的深刻，美好又惆悵。