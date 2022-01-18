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黑房的創傷

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

經典美劇《Law & Order》其中有一集的內容，印象猶深。

劇中描述一個變態連環殺手，專門殺害女性。他最後被捕了，但態度囂張。他一直處於占上風狀態，是因為一名受害人被他藏在祕密地方，他卻死也不肯透露她的藏身地點。時間一分一秒過去，缺水缺糧的受害人，距離死亡愈來愈近了，調查人員卻拿他沒辦法，形勢愈來愈不妙。

最後，調查人員找來跟變態殺手久沒聯絡的媽媽，她重遇兒子時，滔滔地說：「當年我做兩份工來養你，我對你有好大的期望，但是你從小就很難帶，從早到晚都哭鬧，次次都要我把你關在黑房，你才會聽話……。」

此刻，本來一直氣定神閒的殺手，使勁地掩著耳，歇斯底里地吼叫：「你別再講了！停住！我要殺了妳！」觀眾立即洞悉，一個內心極度扭曲的變態殺手，是如何孕育而成的。

也許有人說，這不過是做戲吧！請隨意翻看史上任何一個變態殺手的檔案吧，不難發現，他們在成長路上，曾遇過長時期的虐待，身心留下不能磨滅的創傷。

近來，我特別關注「童樂居」涉虐兒事件的發展，暫已有14名職員被捕，被暴力虐待的幼兒達26人。究竟是什麼人，會忍心將弱小的幼兒任意掌摑、打頭、扯頭髮、丟落地或撞牆？可否保證這種人畢生不能再接近兒童，停止他們遺害世界？

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