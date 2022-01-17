最近住香港 牛池灣的小表妹來電稱，受COVID-19影響，很少陪兒孫們上餐館，想起我的拿手好菜港式鹽焗雞，要我教她如何做，我現在只有這個小表妹，能不疼她嗎？和她煲了一輪電話粥，師傅教徒弟如下：港式鹽焗雞手藝，最重要的有三關。

第一關：焗工。鹽焗雞顧名思義，要知道如何焗，但手腳很多，首先用沙紙把全雞包好，放密封鍋內，用兩三磅粗鹽，把雞埋得好像小丘陵，把鍋蓋緊，開始用中火焗，不可用大火，鹽易焦。

鍋子要不時地轉動，這樣鹽氣才會四處平均，約焗一個小時，再用小火焗半小時後開蓋，雞熟了，不但肉香，連骨頭都香；如果雞不夠熟，就要再焗一下。

第二關：刀工。將整個雞分解，肉是肉，骨是骨，皮是皮，分開放，將純雞肉切成兩寸見方。

接下來做佐料醬，菜子油四或五匙燒熱、沙薑粉三匙、味精半匙、細鹽半匙。

分量多少可自行斟酌，將佐料和熱油混合均勻成佐料醬，將雞肉及佐料醬熱拌三分鐘，成了珍饈上桌，芬芳撲鼻。鹽雞這樣切工，沒有敗筆，滑、嫩、爽，一枝獨秀。

第三關：入味。這一招是鹽雞老饕忽略的，其間差之毫釐，失之千里，如放在冰箱，隔一夜再食用，更是錦上添花，這是我改良的，願與大家分享。

鹽雞是熱拌食，味感從外慢慢滲到內，完全入味需要兩小時，這樣雞隻才成了珍饈，一入口，香味撲鼻，馬上感到菜美，世界都美。走筆只能至此，師傅帶進門，修行靠個人。勸告鹽雞老饕，鹽雞外賣回來，暫忍兩小時，絕對值回票價。

小表妹日前寄聖誕卡，感謝我這老表，她叫女兒畫了一張她的老紅唇印，獻給我這老臉，對我來說，那是另外一種珍饈，我只能向她說聲──乖！