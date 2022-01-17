新一季《Emily In Paris》（港譯：艾蜜莉在巴黎）於Netflix甫上架，我即晚一口氣煲完八集。

為什麼我喜歡看？皆因現實新聞太沉重，疫症的陰霾，仍然厚厚地覆蓋著整個地球，唯有決定短暫逃避，選一齣既可毋須用腦，又可輕鬆一下的劇集吧，《艾》是不錯的選擇。

女主角Lily Collins首先吸引我注意的原因，全歸於她有個著名的爸爸。我們這輩老鬼樂迷，有誰不膜拜過大名鼎鼎的Phil Collins？

我盯著Lily Collins看，不禁嘖嘖稱奇！她的小蠻腰可有21吋？要保持如此苗條的最佳狀態，她需要長期節食嗎？她每集穿上的數襲華服，確實穿得好看，令人腦海不期然閃過奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）的影子來，這正是導演 想達到的目標吧！不過，劇中的Emily不過是個中層職員，何來有能力天天穿名貴華服上班？都是看古不來駁古好了。

第二輯《艾》同樣引起爭議，劇中一名烏克蘭 女移民在商店偷物品的一幕，被指為抹黑烏克蘭人。若依據這個邏輯來分析，該劇得罪不少國家呢！

Emily的華人 閨密是單眼皮、方臉形的女生，為什麼不選個「冰冰」型美女？Emily的法國同事均是唯唯諾諾、虛虛偽偽的，法國女上司更公私不分、大搞男女關係。不過，美國製作團隊仍不忘揶揄美國，把Emily這美國女生描繪為性開放的豪放女。

還是那句，毋須用腦輕鬆一下，who cares？