每年當聖誕與新年過後，在倫敦街頭的每個角落，幾乎都會輕易目睹有凋零的聖誕樹殘骸，被擱在垃圾桶的旁邊。

心底不禁打了個寒噤，慨歎聖誕樹的命運真坎坷啊。

主子曾經對她呵護備至，甫把她帶回家就替她穿金戴銀，讓她看來金碧輝煌，多有體面。她旋即成為家裡的明星，人見人讚，一家大小都愛哄著她而轉，這個世界彷彿也是繞著她為中心而轉呀轉。

她曾經不可一世，以為世界怎能缺少她？看，所有人都爭先跑來親近她，跟她拍照留念，多麼的寵愛她啊。卻料不到，風光快樂的日子卻是如斯短暫，主子竟會如此忍心把她打回原形，如今讓她孑然一身地丟在垃圾堆裡，只能慨歎一句：富貴原是一場夢吧。

她的姐妹死得更慘。她曾是小區裡長得最高最大最璀璨的，鄰居都曾爭先來看她讚她。但因為長得太高太大的關係，現在已被斬成多截方便丟棄，如今看她臉孔扭曲地躺著，真的慘不忍睹。

倒是那棵本來較小、較平凡的聖誕樹，看來仍然完整無缺，儼如是一生從未美麗過的女人，老了容顏也沒太大的損失。總算曾經給主子一家帶來短暫的歡樂吧，夫復何求？她倒想得通透。

最能掌握生存之道的，卻是那棵塑膠聖誕樹。儘管你如何看扁她、笑她假、笑她膠，只要耐心地在黑房熬過一年，她又可重見天日發光發熱了，誰都拿她沒辦法啊。