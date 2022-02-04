古語有云：「若想長壽身體好，頭涼腳熱八分飽。」如今先談頭涼。

頭部的大腦，有如電腦的CPU，要耗能低、發熱少，血液循環順暢，才能思考問題。若頭腦發熱，就無法冷靜。中醫說，頭為諸陽之匯，不宜接近高溫 。唐代名醫孫思邈曾指出，在嚴寒的冬季，不管臥室氣溫多麼低，頭邊也不可以安火爐，否則容易頭痛。

其實讓頭部涼快最簡捷的方法，莫如洗把冷水臉，而且當頭部經常保持低溫 ，心情輕鬆，有利於睡眠，所謂「腦子放輕鬆，晚晚夢周公」。現代人經常用腦，大腦高度運轉很快，產熱過多，頭就涼不下來。

又或者，若想頭涼先要求靜。「大學」說「知止而後有定，定而後能靜」；老子說「夫物芸芸，各復歸其根，歸根曰靜」；佛家講禪定，也不例外。靜坐的作用，是使頭部熱量，沉降到下丹田，再往下到腳底。人在靜中，頭清腦醒，有助回復生機。

次說腳熱。俗話說：「若要安，腳要暖。」腳離心臟最遠，血迴圈路線長，腳熱說明微迴圈好。古人說，人有四根，鼻是苗之根；乳是宗氣之根；耳是神機之根；而腳則是精氣之根，說明鼻、耳、乳是人體精氣的三個凝聚點，而腳才是精氣的總集點。

事實上，腳是位於人體的最低處，承載著全身重量，若步履輕快，表徵氣足神旺。醫書記載：「人之有腳，猶似樹之有根，樹枯根先竭，人老腳先衰。」腳是人的生命之根，養好它，一生無憂。而在中醫的經脈學說，足太陰脾經、足少陰腎經、足厥陰肝經，均起自腳部；足太陽膀胱經、足少陽膽經、足陽明胃經均止於腳部。通過經脈在腳底的交接會合，腳底與全身的臟腑密切相連。