當天晚上，香港 老同學邀我看了一場新上映的港產片。歸途中，老同學說：「香港美食天堂，遍嘗美食不虛此行。」我看一眼亮如白晝的大街小巷說：「客隨主便。」老同學說：「今晚吃宵夜，就是港式雲吞。」

那是一條靠近彌敦道的小街，雲吞店面積不大，七、八張餐台。老同學說，附近一帶人們吃早餐或夜宵，要是吃雲吞，首選這家雲吞店。店鋪雅致整潔，廚房內一張長桌子，堆放薄薄的雲吞皮與多種食材；面對門口正面的牆頭亮眼處掛一幅書法 鏡框，裡面有一句話：「一碗熱乎乎的雲吞，有肉有菜有湯，吃上一碗整個身體暖融融。」

雲吞全由老闆任先生親手包裹的，據說一年三百六十五日，天天顧客盈門。雲吞每碗十二個，風味獨特，都似脆生生的，清甜可口。吃一碗，覺得嘴留餘香。

在香港逗留一星期，或早或晚光顧雲吞店。偶爾一次我指指鏡框書法，問起任先生文字意思以及他開雲吞店的由來，他毫不隱瞞地說：「書法文字，是一位當年由廣州西關逃難香港的廚師張先生寫的，至今已有幾十年。做雲吞，張師傅傳給董老爺爺，老爺爺傳我父親，我父親再教會我。」

一九四九年年末，年輕時的董老爺爺在香港一條小街擺攤，平時他大多是在人家批發店，見什麼貨物便宜就取一些拿去做買賣，從中賺差價過日子。

有一次擺上的東西是餅乾，恰巧張師傅路過。張師傅有手藝，初到香港手裡無錢也在餓肚子，董老爺爺見狀，毫不猶豫拿起一堆餅乾塞過去說：「看你餓得沒法走路了，快吃幾塊餅乾充飢吧。」幾塊餅乾，連結了兩人一輩子的濃情厚誼。

老爺爺最初沒本錢開店，但在張師傅建議和幫助下，先用木頭手推車拉雲吞沿街叫賣，到後來憑積蓄開了雲吞店。張師傅對雲吞不斷改良與改進，使雲吞具備了名副其實的港式風味，客人紛至沓來。

我問港式雲吞有什麼奧祕，任先生笑著說：「沒有什麼大祕密，只不過餡料夠新鮮，雲吞皮夠薄。」

時間如流，很快過去了幾年。近兩年受到疫情 影響，不可能再回香港旅行，更談不上要吃任先生做的雲吞。兩個月前與在香港的任先生打電話，說起他做的雲吞。他說，疫情原因，不少茶樓酒館難以為繼，可是他的雲吞店靠外賣利潤依然不錯，還多開了一間雲吞店，生意一直保持興旺。

我隨意地對任先生說：「可不可以說說做出美味雲吞的方子？」沒想到，任先生哈哈一笑說：「沒問題。」

過一會，他通過微信私聊將做雲吞的方子發給我，大概包括精選五花肉、鮮蝦、馬薺、香菇、蠔油、大蔥、生薑、胡椒粉、生抽、花生油、香油等等。

當日下午，我按做雲吞的方子去唐人街買回各種食材與雲吞皮，回家即刻做雲吞，有可能是雲吞皮過於厚實，達不到港式風味雲吞的效果，但餡料很有新鮮感、清甜感，也是我鐘意的。

上個星期，我將親手做的雲吞打包分別送給三位香港朋友，他們品嘗後打電話稱讚說：「你做的雲吞較有港式味道，很不錯。」我聽了，確實多了一份勞動收穫的開心與快樂。