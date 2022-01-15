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蠢太太

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「老婆，咁就三十五年啦！」

這天是我們的結婚紀念日，正確來說，應該是三十六周年。但我不會糾正他，反正甚麼紀念日子，他從來都不會在意，今年他竟然記起來，已是大躍進了。

男人最討厭被糾正，尤其是被女人糾正，譬如是他從來未能正確說出孩子讀幾多年班，又或孩子今年是幾多歲。「什麼？三年班同四年班不是差不多！」正如二十一歲跟二十三歲，對男人來說，根本絲毫沒有分別。

就是不明白，何解女人認為是重要的、絕對不能搞錯的事情，男人都覺得不重要？

那次我是當真生氣了。他跑回家來告訴我，某友人的母親剛仙遊了，我立刻給友人致以慰問，表示對伯母的離世感到無限哀傷。誰知友人說：「剛走的人是我爸，我媽仍健在。」尷尬死了！這次男人沒有回嘴，但他那無畏無懼的眼神，清楚說明他不覺得是甚麼一回事。

女人為了懼怕男人搞砸事情，惟有甚麼都自己扛起來。孩子的事當然不能靠他，若做錯功課溫錯書那怎辦？駕車接送孩子這任務還是由我來吧，若由他來駕嘛，前面車慢，他會不耐煩按喇叭，後面車快嘛，他不忿地追。填表格更絕不能錯，請大爺簽上大名就行。

最近碰上一位幸福太太，大小事情都由丈夫打點，她光坐著享福，她的丈夫打趣說：「我老婆蠢嘛，什麼都不會。」真正蠢的，是另有其人呢！

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