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一雙殭屍手

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

過去兩年，相信是創了我們地球人留家最長時間的紀錄吧！既然是天天逆境，也總不成天天黯然垂淚過日子，每個人都可選擇適合自己的方式，以積極樂觀的態度對抗逆境。

我選擇了「整餅」。過程中，精神需要高度集中，撇除會分心出錯的雜念，心靈平靜得有如到達Meditation的境界。

臨老學整餅，才赫然發現自己享有先天的絕佳條件──我擁有一雙殭屍手！

我的一雙手，一年四季都是冰冷的，即使是夏天最熱的日子，這雙手都冷如冰條。跟人家握手時是最尷尬的，對方經常會乍現觸電的神情，有些人更會關懷地問我是否覺得冷。萬萬也料不到，我這雙殭屍手終於大派用場了，別人手握粉糰遇上牛油溶掉、弄得一團糟的情況，從來都不會發生在我的手上。

這天，我又輕揉粉糰，如魚得水。這個粉糰牛油占多，其餘是糖霜、淡奶和低筋麵粉，還有少許起司粉。倘若是掌心較溫暖的，很容易會弄到雙手油膩膩，但我雙手卻是乾爽的呢！粉糰效果滿意，立即放進雪櫃冷藏一小時。

期間我將雞粒、洋葱粒、蘑菇粒和火腿粒炒熟，再以牛油、麵粉和鮮奶混成白汁，加入全部配料後再調味，餡料完成。

大家猜到我在整什麼餅嗎？是港式雞批。這款餅點，是我家孩子從小最喜歡吃的，就連他們也沒想過媽媽會親手為他們炮製呢。

餡料

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