放假在家，難得有空看電影 ，在Netflix看了一套令人拍案驚喜的電影《千萬別抬頭》（Don't look up）。這部電影令人意想不到，將末日災難描寫成黑色諷刺喜劇。奧斯卡神級演員列陣，包括李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、凱特 布蘭琪（Cate Blanchett）、梅麗史翠普（Meryl Streep）等，各自打破以往的戲路，演出肥佬博士、政客總統、美女主播等。

故事講述一位博士及其學生，發現巨型彗星正向地球飛來，如不採取行動，六個月後彗星飛到，全球人類必死無疑。刻不容緩的全球災難，被不同的人炒作為選戰口號、網上八卦、商業競爭。至於結局如何，現在當然不會劇透。

劇中最令我驚喜的，就是加入了「科企大亨」的角色，在全球面對滅絕危機之時，這位科企大亨兼總統背後的金主，睥睨一切，連總統也不放在眼內。此角色由著名莎劇演員馬克勞倫斯（Mark Rylance）飾演，充分表現出活在自己世界、內斂又狂妄的狂人心態。

看了此片，編劇兼導演 亞當麥凱（Adam McKay）即刻成為我的偶像，他的故事內容及對白一針見血，角色設計令人拍案叫絕，嘲諷刻畫出視金錢、政治、權力、競選比全球生死更重要的人物性格。災難片拍成黑色喜劇，諷刺針針到肉，如果把「地球毁滅」改為「氣候變化」，簡直就是現在的寫照。