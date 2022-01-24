我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／才邀訪中國 康特：姚明Instagram封鎖我

「川普擬派軍隊扣留投票機」 眾院約談巴維理稱獲證據

MIRROR的威力

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

2022年作出新嘗試，第一次現場看叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，第一次現場看MIRROR真人演出，第一次見到應援團的實力，度過了一個不一樣的元旦晚上。

坦白講，當晚無論是出席的頒獎嘉賓、歌手、樂隊或歌曲，於我而言都十分陌生，但這一切已變得不重要，因為一進入亞洲國際博覽館1號展館，已經被熱情的歌迷及熱鬧的氣氛融化了，每當司儀宣布MIRROR的名字，全場鏡粉歡呼大叫，會場出現一片燈海，十分壯觀。

大會好聰明，把入圍歌手照片印成精美小冊子，分為四本，每位入場人士只獲派其中一本，有鏡粉為求收集姜濤照片，四周尋找有心人交換；應援團手持橫額拉攏觀眾支持自己的偶像，希望獲得最高票數，當選最喜愛的男歌手獎。

真心佩服大會的創意，主題是「啦啦啦啦即刻青春」，各位歌手的狂熱演出及現場歌迷的熱情，令我真的覺得自己一下子年輕20年。其實每個年代都有歌迷會和追星活動，工具和方法也大同小異，以前用海報、橫額和哨子，但隨著科技的發展和普及，現在可以用手機內的電筒或LED燈板打出偶像的名字，加上可以容納1萬人的會場，巨型LED屏幕，可以隨時展現不同背景及歌手的面貌，場面震撼。

MIRROR成為全城熱話，他們所到之處都會人頭湧湧，他們所代理的產品全都熱賣，他們帶動的經濟圈和樂隊的成功，是否一個奇蹟，還是一個深思熟慮的策略，是一個十分值得深究的市場推廣課題。

入圍 手機

上一則

朱西甯女兒朱天文 當導演拍父母故事「願未央」

下一則

李氏蒙古烤肉

延伸閱讀

「青春有你3」遭點名整肅 偶像養成綜藝、耽改全喊停

「青春有你3」遭點名整肅 偶像養成綜藝、耽改全喊停
迎接20大 北京全面叫停偶像網綜、男男戀網劇

迎接20大 北京全面叫停偶像網綜、男男戀網劇
迎中共20大 廣電總局全面叫停偶像養成、耽改網路劇

迎中共20大 廣電總局全面叫停偶像養成、耽改網路劇
日偶像級男記者打棒球練身材 跨年夜脫光光秀健美肉體

日偶像級男記者打棒球練身材 跨年夜脫光光秀健美肉體

熱門新聞

黛安／圖

不要羨慕別人的成功（上）

2022-01-23 02:02
巴克斯車體設計製造公司負責人顏宏文認為，年齡不該是創業的門檻。（圖：顏宏文提供）

改造露營車暴紅 台室內設計師2度創業闖佳績

2022-01-15 06:00
台灣聲樂家、資深古典樂節目主持人黃瑞芬15日因心肌梗塞在家中過世，享年58歲。(取材自IC之音)

台灣聲樂家、主持人黃瑞芬過世 享年58歲

2022-01-17 00:42
黛安∕圖

微笑後面的歧視

2022-01-16 02:02

家住小台北

2022-01-18 02:02
500盤評審：陳泰銘。（記者吳致碩／攝影）

跟著名人尋好料 國巨董事長陳泰銘：食物原味就是美味

2022-01-17 06:00

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人