2022年作出新嘗試，第一次現場看叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，第一次現場看MIRROR真人演出，第一次見到應援團的實力，度過了一個不一樣的元旦晚上。

坦白講，當晚無論是出席的頒獎嘉賓、歌手、樂隊或歌曲，於我而言都十分陌生，但這一切已變得不重要，因為一進入亞洲國際博覽館1號展館，已經被熱情的歌迷及熱鬧的氣氛融化了，每當司儀宣布MIRROR的名字，全場鏡粉歡呼大叫，會場出現一片燈海，十分壯觀。

大會好聰明，把入圍 歌手照片印成精美小冊子，分為四本，每位入場人士只獲派其中一本，有鏡粉為求收集姜濤照片，四周尋找有心人交換；應援團手持橫額拉攏觀眾支持自己的偶像，希望獲得最高票數，當選最喜愛的男歌手獎。

真心佩服大會的創意，主題是「啦啦啦啦即刻青春」，各位歌手的狂熱演出及現場歌迷的熱情，令我真的覺得自己一下子年輕20年。其實每個年代都有歌迷會和追星活動，工具和方法也大同小異，以前用海報、橫額和哨子，但隨著科技的發展和普及，現在可以用手機 內的電筒或LED燈板打出偶像的名字，加上可以容納1萬人的會場，巨型LED屏幕，可以隨時展現不同背景及歌手的面貌，場面震撼。

MIRROR成為全城熱話，他們所到之處都會人頭湧湧，他們所代理的產品全都熱賣，他們帶動的經濟圈和樂隊的成功，是否一個奇蹟，還是一個深思熟慮的策略，是一個十分值得深究的市場推廣課題。