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小心惡犬

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

過去數天，只要稍微閉上眼睛，那怵目驚心的一幕，又再度來襲。

那頭凶惡大狗，使勁噬著我的小狗頸部不肯放，我拚了老命保護小狗，自己也被強悍的大狗撞至踉蹌倒地。牠的鋒利齜牙，幾乎是貼著我的頭部，惡狗襲擊時，發出的呼嘯聲愈變愈大。

在夢中，有時我的小狗會滿身鮮血，動也不動，明顯是被咬死了；有時牠卻會奇蹟地完好無缺，像什麼事情也沒發生過。感謝主！感謝主！

姑勿論是任何一個版本，醒來時，我的眼角都是淌著淚。

我懂心理學，清楚自己是陷入了過度驚慌之後的創傷後遺症狀，會膽顫心驚、會惶惶不安、會做噩夢，這驚恐狀態並且會持續一段時間，揮之不去。

千頭萬緒在腦中來回穿梭，那個狗主怎能讓一頭惡狗，自由跑在住宅街道上而不繫上狗繩？這類獵犬狗種每天需要大量運動，牠們是屬於鄉村大草坪的，根本就絕對不適合在城市中心飼養。

若然哪天碰上噩運的不是我和小狗，而是行動緩慢的老人家拖著小狗，又或是推著嬰兒車和帶著小狗的媽媽，那後果真是不堪設想。

思前想後，我決定進行救人和自救行動，以後舉凡於同一街道上，碰到牽小狗的主人，我都會禮貌地講述我的遭遇，好讓他們路經那藍色屋時，都要格外留神內有惡犬。

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