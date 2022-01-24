上回講到一個哲學難題︰如果有一天，你發現一個精神、肉體皆與你一模一樣的人，說他自己才是「真人」。你擁有同樣的思想回憶，但你只是複製人，你還是「你」嗎？

哲學家說，答案言人人殊。

首先要回答的問題是，利用高新科技將所有內臟與外貌都「更新」，再連原本的思考晶片 也植入腦中，已經「改變」的人，是否仍是原本的人？哲學家認為，現在的主流認識是，雖然外在的「臭皮囊」不同，但如果擁有與原本一樣的思想，通常被視為有「心理延續」。換一個說法，你的「靈魂」附於另一個身體，你仍然是你，只是「軀殼」不同。

可是，兩個一模一樣的複製人，連思想和回憶也一模一樣，兩者皆有「心理延續」又會如何？若其中一個不幸去世，「本人」是否仍然存活？哲學家沒有完美答案，只說每個人都可能由自己的利益出發思考。

我的回答是，若真的遇到與自己外貌一模一樣，思考也一模一樣的複製人，根本不必忙於哲學辯論，因為大家有不同的人生經歷，自然會形成不同的個體，不可能混為一談。

為防患未然，我一定不會複製自己、複製思想，以免自己與自己的複製人狹路相逢，要鬥個你死我活。