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逃離加州

〈心有所感〉馬櫻

兒子趁聖誕新年假期與兒媳到德州達拉斯走了一趟，返回加州矽谷老家即告知雙親，決定2022年暑假全家五口搬到達拉斯居住，逃離加州。且即場購好房子，當地房地產業火紅，現成的理想居所出價多一成去競投沒成功，只好將就先預購一戶十月才建成的。

兒子今年剛好五十歲，八十年代畢業香港中文大學電機電子工程系，光殲之父高錕正是當年的校長，拜高錕名氣，被東岸長春藤大學招為碩士生。畢業後進入矽谷IT大企業，一幹廿年。

疫情下居家工作，企業也接受遠距離上班模式，為他們開創遷居他州的條件，令兒子作出如此決定。

加州是美國最重要的一個州，經濟篷勃、人口眾多、氣候溫和，是新移民的最愛。但加州也是個不宜居、不易居的地方，稅收高、生活程度高，沒有集體運輸完善交通體系、不利創業，不是投資者鍾情的地方。

加州是美國民主黨重鎮，自由主義色彩濃厚，當政者者許多離經叛道的做法令人失望。如曾計畫在學校實行廁所不嚴格分男女，特別令華人難以認同。州內接受同性婚姻，表格中性別一欄除「男」與「女」外，還有「其他」一項供選擇。小偷犯案價值不超過九百美元不入罪，作案分子可跟隨速遞

取去放在人家門口的貨物。

疫情期間政府大撒失業救濟金，租客無錢可申請政府代交租金，令懶人不積極找工作。加州碼頭工人、貨車司機工會常鬧工潮，工作效率低，貨輪要等上幾天才能入港，外海經常有十多艘貨輪在排隊。

洛杉磯湖人籃球隊是NBA勁旅，無論決賽勝負與否，賽後都有球迷鬧事，放火掠劫。疫情期間暴徒公然集體破門進入大百貨公司搜劫貴價商品。暴徒被捕後法官判刑，沒幾天卻因監獄滿座被逼放人。種種不可思議的現象發生，難怪有人說加州病了。

我們兩代人都是為追求理想自由生活來到美國，先後都選擇加州落腳。兒子趁還有機會和條件，再創新天地是對的。

他盤算賣掉矽谷房子，再在德州置業，賺到差額。德州稅低，薪金比加州好用。三個孩子在加州原念私校，德州公校辦得不錯，不像加州那樣光怪陸離，入讀當地公校，學費又可省下一大筆。兒子是土生土長香港仔，受惠當年香港免費中學教育，輕鬆進入香港高等學府，為自己前途鋪好道路。

回想起來，有今天日子先感謝香港，也感謝以促進全球和平進步為己任的美國。美國的憲法，規定公民有遷徙、入職、宗教和政治信仰的自由，不光是說，還真的去實行，才能有逃離加州之舉，且可短時間內成行。

筆者對兒子投奔去的德州達拉斯認識不多，只和道該地有隊名為獨行俠（前稱小牛）NBA籃球勁旅，老闆庫班是個狂熱運動愛好者，又是個頂级富豪和極富創意網絡業大亨。他花錢購入一架豪華757客機給球隊專用，球隊每次比賽他坐在球員席中分享球場上的興奮和歡樂。如覺得埸上評判不公，會當場大駡，曾多次因此被NBA聯盟罰繳巨款，繳交罰款後，就給慈善團體捐出同額善款。

球隊中有位綽號「德國坦克」名為諾維茨基的明星中鋒，他聲明只會為庫班打球，於是在球隊打足一輩子（球齢）。

庫班常口出狂言，一次無意談話中傷及雪糕業，他甘願受罰到雪糕店裡當義工賣了一天雪糕。庫班有句名言「為勝利不惜一切」。他與前總統川普是好朋友，如果有一天庫班像川普一様當了美國總統，筆者絕不會感到意外。

加州 德州 香港

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