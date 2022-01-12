《論語・雍也》記載了孔子之言：「知者樂水，仁者樂山；知者動，仁者靜；知者樂，仁者壽。」所謂「仁者壽」，意指有仁心的人，安於義理，少思寡欲，因此，恬淡多壽。

對於「仁者壽」，東漢荀悅在其《申鑒．卷三》一書有所詮譯。

他分析仁者多壽的原因在於：「仁者內不傷性，外不傷物，上不違天，下不違人，處正居中，形神以和。」

同時，他又談養性之道，倡導中和之理，而有仁德的人，不論對己、對人、對物、對天，皆不違背中和之道，故災禍不致降臨其身。

加上仁者常自我反省，謹言慎行，心中坦然，沒有愧疚，亦無憂慮，必然長壽。這也似乎言之成理。

另外，可能是王肅偽作的《孔子家語》，載魯哀公問孔子：「智者壽乎？仁者壽乎？」孔子對曰：「然！人有三死，而非其命也，行己自取也。」孔子沒有直接答覆，只是說有三種人的行為會令自己短命。

第一種是起居無定，飲食無節，讓疾病取其命﹔第二種人是以下犯上，貪求無厭，受刑罰而被奪命。第三種人是意氣用事，不計後果，這樣，刀兵戰事讓他夭折。簡言之，三種情況是「病殺、刑殺、兵殺」，都死於非命。

然後孔子下個結論，謂「若夫智士仁人，將身有節，動靜以義，喜怒以時，無害其性，雖得壽焉，不亦可乎？」意思是那些智者仁者，其行動有節，合乎道義，喜怒適時，立身有操守，懂得培養高尚性情，得享長壽，不也合理嗎？

孔子是看出性情高尚與長壽有關，卻沒有提供解釋，是否身體分泌了些甚麼，有助長壽？近代科學昌明，對人體生理的研究，遠超孔子年代，理應對智者與仁者壽的說法，加添若干補充。