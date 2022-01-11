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報應終會來

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

光怪陸離的世界裡，發生的事情是從來毋須解釋的。比如是有些人看似優閒、對工作從來不用大費周章，卻生活異常富貴，儼如有花之不盡的金錢來源。究竟錢從何處來？這些人又有什麼背景？當真是生財有道啊！

英國有個名媛，正是這麼的一個人辦，她大半生都生活奢華，穿梭於上流社會，朋友圈子不乏名人、政要，甚至王室。大家卻不太清楚她的背景，只知道她有一位美國富豪男友，那人有頭有面有勢力，是她的強勁後盾。

可是，60歲的社交名媛麥斯威爾，卻剛被美國陪審團判定有罪，餘生有機會於監獄度過。她因涉及協助金融家男友艾普斯坦性侵未成年少女而入罪，而那位富貴男友，則已於獄中自殺身亡。

麥斯威爾與艾普斯坦的故事，該從20多年前說起吧，兩人正值盛年，享受著無限的青春與財富。這位女友更是「天賦異稟」，為了滿足男友每天三次做愛的需求，竟然甘願協助他不停找「外援」。

她以金錢誘使稚嫩少女到男友豪華大宅裡，先是說好給他做按摩的，然後就發展為把少女按上床上去，任由他淫辱，當中更不乏未成年少女。

他們的故事若拍攝為電影，將會是一齣極為低級的色情電影，但倒有一個大快人心的結果──壞事做盡的人，最終是有應得的報應的，不管你是否有財有勢。

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