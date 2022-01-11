疫情 肆虐的歲月居家防疫 ，與遠方的親友團聚成了奢望。經常翻閱老照片懷念老同學、老同事和遠方的親人。每天刷手機 屏幕，看家鄉發來的視頻，期盼看到大家安好的消息。每每看到他們的笑容，內心無比寬慰。然而，也常有令人悲痛的消息，讓人久久不能平靜。

一日早上，老伴打開手機，闖入眼簾的是他的兩位中學同學的合影，更確切地說是一張遺像。

他倆去年還精神抖擻，雷同學幾天前因腦溢血去世，他平時雖不很強壯，但沒什麼病；饒同學是外語學校的法語教師，一貫敬業、熱情、健談，步履輕盈，竟然因帶狀皰疹去世。原來是因為醫院只能搶救新冠病人，而無力顧及其他病員。

前年回國與30多位老同學團聚，大家一起遊園、逛街、聚餐，活動持續一整天。大家約好以後常相聚，之後的疫情，卻使他倆成了永久的缺席者。

上世紀90年代的一天，收到大學同宿舍李同學的信，得知她出差到武漢，我驚喜，拔腳趕往她所在賓館。一路回憶過去共同度過的美好時光，憧憬著她現在的模樣和境況。

待風風火火趕到賓館時，她正往外走。分別20多年，她竟然沒什麼變化，還是那麼年輕、豐滿，面帶微笑，泰然自若。我高興地跑過去握她的手，挽住她的胳膊。她立即小聲對我說：「我現在有重要的事，不能和妳多說，以後再說吧。」那時她已是某部的正廳級領導。

沒想到，這句話竟成我們的訣別。最近得知她因肝癌去世多年了，走時年僅57歲。在校時她一直很健康，沒吃過什麼藥，最多擦破皮塗點紅藥水。她性情溫和，待人寬厚，語言幽默，高興起來會一揮手說：「秋主兒！來教我倆跳舞！」然後她緊跟秋，我緊跟她，三人在宿舍狹小的空間跳起舞來，朝鮮舞、蒙古舞……。

小巧玲瓏的秋是系宣傳隊的舞蹈演員，我倆都不是跳舞的料子，舞姿笨拙。跳著跳著，大家笑成一團。她告訴我，她和同鄉的中學同學戀愛了。那神祕而幸福的笑容，至今在我的記憶裡清晰、感人，然而早已沒了後續篇章。

前兩年，我們在上海參加大學校友的遊輪聚會。畢業後一直未見面的郝同學和劉同學，也趕來參加。郝同學在技校當老師，勤勞敬業，深受領導和師生的好評。他還是學生時的模樣，斯文、靦腆、面帶微笑。

大家還提起他在校時的故事，一位男生因運動受傷，在校醫院接受治療，表現很堅強，而在診室外等待的他，卻緊張得暈倒了，被大家傳為佳話，都說他心軟。

劉同學是大煤礦的領導，面色紅潤、嗓音洪亮、腳步穩健。大家開玩笑說他：「當官的命，到哪兒都當大官。」他濃眉大眼，說話東北腔，腳穿圓口黑布鞋，一入學就被指定為我們大班的班長。

那天，匆匆相聚，又草草道別。握別時，都沒忘了說以後常相聚。然而，不久他倆也先後辭世；真是人生苦短，逝去才知「來日方長」往往只能是美好的願望，而非現實。

如今，美國的疫情嚴重，國內的親人和朋友都非常關心我們，與我們保持聯繫，介紹抗疫知識和經驗，鼓勵我們積極防疫，讓我們感到溫暖和信心十足。相信人類最終能夠戰勝病毒。願天長地久，人長壽。