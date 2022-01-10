我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇可入境了 澳洲法官裁定立刻釋放

金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

三魂七魄

〈六合飛翔〉岑逸飛

坊間有三魂與七魄之說，三魂為何？七魄又為何？倒有各種說法，莫衷一是。

理論上「魂」只有一個，「魄」也只有一個，何來三、七之分？

最正宗的說法，是從《易經》觀念看，「魂」是東方的青龍木，易卦是震卦，《洛書》的數字是三；「魄」是西方的白虎金，易卦是兌卦，《洛書》的數字為七，故以三魂七魄而論木金之數。

三魂當中，天地二魂常在外，唯有命魂獨住身；天地命三魂並不常相聚首。

七魄中，兩個天魄、兩個地魄和三個人魄，陰陽相應，從不分開，並常附於人體之上，或三個魂不統一。

而魄更像是一個人的動物性，每個人身上有七種動物性格。

不過「三魂七魄」之說，落入道教以至民俗道教手中，又有不同說法。

道教講三魂，流傳最廣的應是宋真宗時張君房編《雲笈七籤》所提及的，其一叫胎光，是太陽清和之氣；其二是爽靈，是陰氣之變；其三是幽精，是陰氣之雜。

但民俗道教，則認為人死後魂分為三，一魂附於「神主牌」，一魂留於墓地，另一魂則到陰間報到。

又或說魂有天魂、地魂、人魂，天魂歸天路，地魂歸地府，人魂徘徊於墓地之間，直至再度輪迴，三魂才再重聚。

至於「七魄」之說，《雲笈七籤》謂「一名屍狗、二名伏屍、三名雀陰、四名吞賤、五名非毒、六名除穢、七名臭肺」，都是身中的濁鬼。

這其中，屍狗好吃、伏屍好穿、雀陰好淫、吞賤好賭、蜚毒好禍、除穢好貪、臭師好事。

但這七魄的名字怪異，形象令人厭惡，難怪民間另有說法，指一魄天沖，二魄靈慧，三魄為氣，四魄為力，五魄中樞，六魄為精，七魄為英，並且與古印度的七個脈輪相呼應，似乎更有市場。

印度

上一則

人物／張永祥多產才子 台灣永遠的「編劇匠」

下一則

晚望

延伸閱讀

山那邊是海（一○）

山那邊是海（一○）
旅遊／塞拉耶佛 東西文化交織

旅遊／塞拉耶佛 東西文化交織
胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了

胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了
紐約上州萬福山陵園龍真朝秀 財丁兩旺 風水福地

紐約上州萬福山陵園龍真朝秀 財丁兩旺 風水福地

熱門新聞

華剛茶業摘下今年歐洲Monde Selection世界品鑑大賞2金1銀。（記者林佩均／攝影）

台灣茶五代杜蒼林 烘出「華剛茶業」 世界大賞摘2金

2022-01-08 06:00
北宋．佚名繪〈槐蔭消夏圖〉，描繪了文人閒適午睡的悠閒自得。

享受午睡

2022-01-03 02:02
阿尼默／圖

病人

2022-01-04 02:02

陌生人借手機

2022-01-05 02:00

早睡早起沒朋友

2022-01-09 02:03
吳孟芸∕圖

生命的演算法（上）

2022-01-02 02:02

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天