坊間有三魂與七魄之說，三魂為何？七魄又為何？倒有各種說法，莫衷一是。

理論上「魂」只有一個，「魄」也只有一個，何來三、七之分？

最正宗的說法，是從《易經》觀念看，「魂」是東方的青龍木，易卦是震卦，《洛書》的數字是三；「魄」是西方的白虎金，易卦是兌卦，《洛書》的數字為七，故以三魂七魄而論木金之數。

三魂當中，天地二魂常在外，唯有命魂獨住身；天地命三魂並不常相聚首。

七魄中，兩個天魄、兩個地魄和三個人魄，陰陽相應，從不分開，並常附於人體之上，或三個魂不統一。

而魄更像是一個人的動物性，每個人身上有七種動物性格。

不過「三魂七魄」之說，落入道教以至民俗道教手中，又有不同說法。

道教講三魂，流傳最廣的應是宋真宗時張君房編《雲笈七籤》所提及的，其一叫胎光，是太陽清和之氣；其二是爽靈，是陰氣之變；其三是幽精，是陰氣之雜。

但民俗道教，則認為人死後魂分為三，一魂附於「神主牌」，一魂留於墓地，另一魂則到陰間報到。

又或說魂有天魂、地魂、人魂，天魂歸天路，地魂歸地府，人魂徘徊於墓地之間，直至再度輪迴，三魂才再重聚。

至於「七魄」之說，《雲笈七籤》謂「一名屍狗、二名伏屍、三名雀陰、四名吞賤、五名非毒、六名除穢、七名臭肺」，都是身中的濁鬼。

這其中，屍狗好吃、伏屍好穿、雀陰好淫、吞賤好賭、蜚毒好禍、除穢好貪、臭師好事。

但這七魄的名字怪異，形象令人厭惡，難怪民間另有說法，指一魄天沖，二魄靈慧，三魄為氣，四魄為力，五魄中樞，六魄為精，七魄為英，並且與古印度 的七個脈輪相呼應，似乎更有市場。