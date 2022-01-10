2022年的第一天，是我來西雅圖 20幾年來最冷的元旦。

凌晨3點，氣溫零下5℃，雪停了，窗外掛著閃亮的冰柱，夜色灰濛濛的，大地一片雪白。

經歷了一周的冰天雪地，元旦早上溫度回到冰點以上，窗外的冰柱開始融化，像一條條倒立的透明的刺刀掉下的眼淚，點點滴滴落下消失，屋頂上厚厚的積雪，變成斷線的珍珠，從水槽上落下。

這些都預示新年開始的第一個早晨，氣溫回暖、充滿希望。

2021年最後一周，最低溫從5℃忽然掉落到零下11℃，冰天雪地，一家人都不敢出門，唯有年過六旬的妻子，還是堅持到10英里外的單位上夜班。

我們家的地勢是這個社區最高的，大雪天汽車 上下坡危險，為了安全，妻子把汽車提前停到300米之遠的坡下，下午5點走路到坡下開車上班，凌晨2點半下班開車回家後，再從坡下走路回家。

在這種極其寒冷的時刻，皮膚在室外幾分鐘就會凍傷，讓我非常擔心。

每當妻子出門上班的時候，我都要在手機 上看她的位置，直到她安全抵達單位才放心；妻子深更半夜下班的時候，我也躺在床上看她開車回家的座標，當我看到妻子的車，回到坡下位置的時候，我就知道她安全到家了。

那天她停車之後5分鐘，手機位置不動，窗外大雪紛飛，我憂心忡忡，她是不是走不動了？就300米啊！

我起身開門探探，幾分鐘後，終於看到她撐著雨傘，從雪中步履維艱地走來，終於到家了。

我趕快接過她的雨傘和背包，讓她趕快進來，她卻說外面的積雪太多，要趁現在還沒換衣服，把門口的雪掃乾淨，方便明天早上家人出門。

我知道她的脾氣，雖然累了一天，但是把門口的積雪掃一下，也是舉手之勞的，儘管是大雪天。

那周雪災的頭幾天，西雅圖汽車事故幾千起，好在妻子車行大路，有鏟雪機及時清除積雪，開車比較安全，孩子、孫子也都平平安安的。

感謝神，讓我們一家度過這十幾年來最冷的歲末。

在嚴寒到來之前的那天早飯後，我剛到一家中國超市買菜，買了最後的一顆大白菜，直到一周之後，冰箱裡的這顆大白菜，還是捨不得吃完。

本來是想買一些苦瓜，但是都不是新鮮的，走了幾圈菜場才買好一堆菜，價格都比以前貴20%以上。

超市旁邊的一家餐館賣烤鴨，從每隻28美元，一下子提高到35美元。

通貨膨脹，各種食物馬上上漲，以前從來沒有感受到食品物價有這麽大的壓力。

疫情之下過新年，日子再苦，只要家人平平安安就好，能活在病毒無處不在的每一天都要珍惜，期待明天會更好。