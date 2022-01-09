我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家檢測大缺 民眾放棄快篩 確診「絕對少算」

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

病死vs.餓死

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

執筆之時，英國剛公布過去一天全國患Covid-19的病者人數，超逾18萬，非常駭人。有位鄰居卻保持著黑色幽默：「噢！我們竟然輸給法國。」這天法國公布的患病人數超過20萬。

此刻，Omicron變種病毒正肆虐全球，英國成為其中一個重災區，那麼情況混亂嗎？民眾驚慌嗎？答案可能有點反高潮—這裡生活如常。

Central London依舊人山人海，料不到世界各地竟然有那麼多不怕死的遊客，如常跑到倫敦來度佳節，享受Regent Street一帶美麗璀璨的節日燈飾。餐廳不預先訂座是不行的，尤其是著名食店，倫敦市道奇旺。

這回英相強生堅持聖誕、新年期間不實行任何加辣防疫措施，批評者明顯比較少。經歷了足足兩年的抗疫苦況，掙扎於可能「病死」或「餓死」之間，大部分英國人似乎是更害怕後者，因此盡速恢復經濟反而成了重中之重。

令人稍為喘息的，是這期的死亡人數確實是保持於低紀錄，而患上Omicron的病情也普遍沒有先前的嚴重，當然不應因此而鬆懈。

朋友的6歲女兒確診患上Omicron，她發高燒、喉嚨痛、咳嗽和流鼻水；夫婦將患病女兒隔離於房間裡，一星期後就復元了。另一位30多歲朋友確診，發燒3天、乾咳和喉嚨劇痛，同樣是休息7天就檢測呈陰性了，快來快走…今時今日，身邊總有認識的人中招呢。

本人則繼續閉關「整餅」以策安全，以不變應萬變。

英國 Omicron 變種病毒

上一則

台灣茶五代杜蒼林 烘出「華剛茶業」 世界大賞摘2金

下一則

我喜歡的公園

延伸閱讀

法國擬立法要求疫苗接種證明 數十議員遭死亡威脅

法國擬立法要求疫苗接種證明 數十議員遭死亡威脅
FDA授權12歲以上兒童可打輝瑞補強針

FDA授權12歲以上兒童可打輝瑞補強針
運輸部要求為飛安延後5G 電信商AT&T、威瑞森拒絕

運輸部要求為飛安延後5G 電信商AT&T、威瑞森拒絕
馬克宏撤下凱旋門歐盟旗 法國右翼自稱「勝利」

馬克宏撤下凱旋門歐盟旗 法國右翼自稱「勝利」

熱門新聞

華剛茶業摘下今年歐洲Monde Selection世界品鑑大賞2金1銀。（記者林佩均／攝影）

台灣茶五代杜蒼林 烘出「華剛茶業」 世界大賞摘2金

2022-01-08 06:00
吳孟芸∕圖

生命的演算法（上）

2022-01-02 02:02
地鐵車廂內看似兇悍其實是推嬰兒逛街的同志伴侶。（高苦茶．圖片提供）

巴黎小憂鬱

2022-01-01 02:02
北宋．佚名繪〈槐蔭消夏圖〉，描繪了文人閒適午睡的悠閒自得。

享受午睡

2022-01-03 02:02

寄居遊輪

2022-01-01 02:00
阿尼默／圖

病人

2022-01-04 02:02

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
一文看懂：哈薩克怎麼了？

一文看懂：哈薩克怎麼了？
專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰
「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫