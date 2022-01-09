執筆之時，英國 剛公布過去一天全國患Covid-19的病者人數，超逾18萬，非常駭人。有位鄰居卻保持著黑色幽默：「噢！我們竟然輸給法國。」這天法國公布的患病人數超過20萬。

此刻，Omicron 新變種病毒 正肆虐全球，英國成為其中一個重災區，那麼情況混亂嗎？民眾驚慌嗎？答案可能有點反高潮—這裡生活如常。

Central London依舊人山人海，料不到世界各地竟然有那麼多不怕死的遊客，如常跑到倫敦來度佳節，享受Regent Street一帶美麗璀璨的節日燈飾。餐廳不預先訂座是不行的，尤其是著名食店，倫敦市道奇旺。

這回英相強生堅持聖誕、新年期間不實行任何加辣防疫措施，批評者明顯比較少。經歷了足足兩年的抗疫苦況，掙扎於可能「病死」或「餓死」之間，大部分英國人似乎是更害怕後者，因此盡速恢復經濟反而成了重中之重。

令人稍為喘息的，是這期的死亡人數確實是保持於低紀錄，而患上Omicron的病情也普遍沒有先前的嚴重，當然不應因此而鬆懈。

朋友的6歲女兒確診患上Omicron，她發高燒、喉嚨痛、咳嗽和流鼻水；夫婦將患病女兒隔離於房間裡，一星期後就復元了。另一位30多歲朋友確診，發燒3天、乾咳和喉嚨劇痛，同樣是休息7天就檢測呈陰性了，快來快走…今時今日，身邊總有認識的人中招呢。

本人則繼續閉關「整餅」以策安全，以不變應萬變。