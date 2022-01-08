香港 童樂居職員涉嫌虐待兒童案件令人髮指，我氣炸之餘，腦袋閃出超過一百個疑問，急求答案！

執筆之時，該院共有七名職員涉嫌虐待兒童而被即時停職，究竟這院舍共有多少員工？犯案的職員佔比例多少？沒有犯虐兒的員工是否知悉其他員工的虐兒行為而裝作「時運高，睇唔到」？須知道知情不報同樣是幫兇行為，目睹幼兒被虐而無視者，可恥也。

七名職員同犯虐待，這是明顯的集體犯罪行為，是否有人將體罰幼兒的劣行合理化，所以於日常工作中隨意扯幼兒頭髮、掌摑他們面部和拍打頭部？

忍心對弱小幼童做出如此惡行的人，壓根兒缺乏愛心和同理心，絕對沒資格照料兒童。他們是如何考獲工作資格的？取錄過程是否存在嚴重漏洞？整個架構是否急需檢討？

東窗事發了，才急急安排查看八百多個閉路電視紀錄，這些影片過去是否形同虛設？院舍是否鮮有人巡查？難怪施虐者明目張膽犯案了。

究竟這是否冰山一角？我們社區裏的弱勢社群 、認知障礙的長者、智障人士、幼小孩童等，還有多少人正不幸落於無良的照顧者手中？

有一個疑問，我倒能代答，有人說：「三歲小孩沒記憶，即使受虐影響也不大吧！」這是謬誤！幼兒是有記憶的，尤其是極端恐怖記憶。被襲擊頭部的小孩有機會智力受損或發展遲緩等，深遠的負面影響是不會即時見到的。