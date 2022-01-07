回望過去的360多天，是充滿挑戰又十分充實的一年。去年是中電的120周年紀念，因為新冠肺炎疫情 持續，本來籌備已久的各項社區活動，一一延遲到下半年才能陸續推出。翻著同事為我編輯的相簿，細味每一個活動，當中的甜酸苦辣，別有一番滋味在心頭。為了這個周年紀念，我們創造了多個第一次。

第一次擁有公司主題曲，由工程師Sammy一手包辦作曲填詞創作《同行‧望遠》，並錄製成專業音樂短片，透過悅耳的樂曲，將公司為市民提供優質電力服務的初心，以及推動社會可持續發展的願景，表露無遺。

第一次舉辦跳舞活動，改編《同行‧望遠》主題曲旋律，製作成一首跳舞音樂，並由專業排舞老師創作一支適合老中青的舞蹈，鼓勵市民跳舞做運動，推動正能量，還可以慳電幫人。這個「中電愛跳舞」活動，不但受到社區人士歡迎，還成為公司各部門主管同員工打成一片的開心活動。

第一次為平平無奇的配電箱穿上美麗外衣，將藝術和社區聯繫起來，並結合科技，加上社區電力之旅，讓學生透過欣賞美化配電箱及社區景點，認識電力發展和地區文化歷史。

第一次為龍鼓灘新天然氣機組舉行開幕典禮，標誌公司進一步增加低碳發電，支持香港 實踐能源轉型的新里程。

這種種的第一次，進一步凸顯我們服務香港的承諾，期望2022年，特區成立25周年的日子，香港經濟復甦，市民生活逐漸回復正常，口罩 可以遠離大家，重拾香港動力。