我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流鼻涕、喉嚨痛…Omicron的20種常見症狀一次看

國航1月到2月底全部熔斷？洛華人：想回國太難

別有一番滋味在心頭

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

回望過去的360多天，是充滿挑戰又十分充實的一年。去年是中電的120周年紀念，因為新冠肺炎疫情持續，本來籌備已久的各項社區活動，一一延遲到下半年才能陸續推出。翻著同事為我編輯的相簿，細味每一個活動，當中的甜酸苦辣，別有一番滋味在心頭。為了這個周年紀念，我們創造了多個第一次。

第一次擁有公司主題曲，由工程師Sammy一手包辦作曲填詞創作《同行‧望遠》，並錄製成專業音樂短片，透過悅耳的樂曲，將公司為市民提供優質電力服務的初心，以及推動社會可持續發展的願景，表露無遺。

第一次舉辦跳舞活動，改編《同行‧望遠》主題曲旋律，製作成一首跳舞音樂，並由專業排舞老師創作一支適合老中青的舞蹈，鼓勵市民跳舞做運動，推動正能量，還可以慳電幫人。這個「中電愛跳舞」活動，不但受到社區人士歡迎，還成為公司各部門主管同員工打成一片的開心活動。

第一次為平平無奇的配電箱穿上美麗外衣，將藝術和社區聯繫起來，並結合科技，加上社區電力之旅，讓學生透過欣賞美化配電箱及社區景點，認識電力發展和地區文化歷史。

第一次為龍鼓灘新天然氣機組舉行開幕典禮，標誌公司進一步增加低碳發電，支持香港實踐能源轉型的新里程。

這種種的第一次，進一步凸顯我們服務香港的承諾，期望2022年，特區成立25周年的日子，香港經濟復甦，市民生活逐漸回復正常，口罩可以遠離大家，重拾香港動力。

香港 疫情 口罩

上一則

台退休教師成環保鬥士 「荒地變花園」種回原生種植物

下一則

老入花叢

延伸閱讀

防疫資源分配看族裔？法拉盛華人聚集地不在優先分配名單

防疫資源分配看族裔？法拉盛華人聚集地不在優先分配名單
港警揚言 不排除「立場新聞」還有更多人會被捕

港警揚言 不排除「立場新聞」還有更多人會被捕
元旦文告 蔡英文：軍事絕不是解決兩岸分歧選項

元旦文告 蔡英文：軍事絕不是解決兩岸分歧選項

25%港人滿意去年發展 2018年來新高 2成沒新年願望

25%港人滿意去年發展 2018年來新高 2成沒新年願望

熱門新聞

地鐵車廂內看似兇悍其實是推嬰兒逛街的同志伴侶。（高苦茶．圖片提供）

巴黎小憂鬱

2022-01-01 02:02

寄居遊輪

2022-01-01 02:00
吳孟芸∕圖

生命的演算法（上）

2022-01-02 02:02

如果那一天就要到來

2022-01-01 02:01
北宋．佚名繪〈槐蔭消夏圖〉，描繪了文人閒適午睡的悠閒自得。

享受午睡

2022-01-03 02:02

失婚的母親

2022-01-01 02:00

超人氣

更多 >
成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤