所謂「方便之門」，最初是佛學用語，本指佛家用靈活的方式勸誘各種人信仰佛教；後指給予便利。唐．王勃〈廣州寶莊嚴寺舍利塔碑〉有云：「維摩見病，益伸方便之門，道安謝歸，思遠朝廷之事。」

維摩見病，是佛教史上著名的「文殊問疾」。「問疾」是探病之意，是誰生病要出動以智慧見稱的文殊師利親自探看？他就是大名鼎鼎的在家居士維摩詰。文殊師利問維摩詰：「你這個病究竟是怎麼來的？」維摩詰答道：「唉！是大悲心引起的。」

其後，文殊師利又問道：「大乘菩薩應該怎樣來慰問開導有病菩薩？」維摩詰說：「說身無常，不說厭離於身。」佛法都說身體無常，身體是靠不住的，無時無刻都在經歷變化。

「方便」的梵語是upaya，巴利語同，音譯是漚波耶，早期的譯經家，如西晉的竺法護，譯為「善權」，指善於權變，是佛菩薩應眾生根機，用種種方法施予化益。

其後各種譯經，都改稱「善權」為「方便」。方便不是隨便，「方」字本身代表智慧、學問，「方便」比「善權」更為深入。明代吳承恩的《西遊記》第十八回，寫道：「施主勿惱，與人方便，自己方便」，可見「方便」一詞，深入民間。

佛學的方便之門，雖說是靈活對待，引人信仰的門徑，但真要深入研究，也殊不容易。《法華經》有《方便品》，提到佛陀自言「吾從成佛以來，種種因緣，種種譬喻，廣演言教，無數方便，引導眾生令離所執。」這顯然是隨機設教，引導眾生覺悟，但講「方便」，便有權假方便、善巧方便、施法方便、集成方便等種種說法，要言之，沒有權智的方便，便會走火入魔，變成「方便出下流」了。