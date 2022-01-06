中文的「方便」，可以有很多解釋，在不同情況下有不同含義，易生混淆。坊間流傳一個笑話，有洋人赴宴，席中有人說要方便一下，旁人解釋這是如廁。另一人對洋人說：希望下次出國時給予方便，這裡「方便」變成幫忙。又有另一人說：方便時會安排替洋人專訪，洋人愕然，那人跟著說，或者待你方便時請你吃飯，洋人更加不解。其實這裡的「方便」，是時間上的許可。

雖然「方便」的說法有異，但一個「方」字加上一個「便」字，畢竟仍有特定意思。

甚麼是「方」？竹木編成的筏叫「方」，典出「詩經」，但也有其形狀，不是正方便是長方。凡是方的，必是直的不是曲的，所以為人方正，指的是正直。而且既是方的，便是一個框框，代表有套規格或規律，也有個目標，故說「方向」。在這個「方」的框框內，更充滿內涵，「莊子‧秋水」篇說：「吾長見笑於大方之家」，這裡的「方」是指學問。是故形容人「大方」，是一種讚美。

再看「便」字。「說文」謂「便，安也。人有不便更之。從人，從更，會意。」這裡的「安」指安適，人有不安適的時候就想改變不舒服的狀態，叫「便」。那個「更」字，筆者相信是除舊更新之意，難怪如廁時有大便、小便，排出固體是大便，液體是小便。這個說法，早在戰國時的「黃帝內經‧素問」已有「大便難」，即大便祕 結的症狀。

排便要講通暢，順利，沒有困難或阻礙，而且愈簡單愈好，不要搞複雜。所以便利、便當、便函、便條、便飯、便車、便服等，全都有順利或簡單之意。「便」之為用大矣，而「便」字加上了「方」，而成「方便」。