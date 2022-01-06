67年後同學錄仍在編

1948年就讀廣州培正學校小學五年級，按學校規定到五年級要成立級社，將幾班同級學生歸納成社，有自己級社名稱。我們這一年級被命名為「匡社」，記得建社儀式在中學禮室進行。校友中只要提到匡社，便知道是1954年畢業培正中學畢業生。

去年是我們匡社中學畢業67年纪念 ，2021年11月中收到匡社同學會電郵，詳細列出在世各同學的地址和電話號碼，部分還有電郵地址。細數一下省港澳三校有百多同窗健在，辭世的有60多位。名單中大部分是香港 同學，我既是廣州又是澳門 學生，也列入其中。五○年代廣州培正已改為市立七中，故名單中少有來自廣州的。

記得我們澳門培正當年校長鄺秉仁勉勵我們，希望我們將匡字收口變成國字，少說話多做事，成國家有用之人。鄺校長一家五代都畢業於培正學校，長子鄺幸泉亦是我們同班同學。老校長本身就是培正教導出來教育典範。

澳門培正初中畢業後，因當時未設高中，大多轉往澳門嶺南繼續高中學業，也有轉升香港培正。

初中畢業前我們出版一本澳門培正匡社同學錄，包括團體和個人照片，每位同學半身照下面都有幾句評語簡介。我後來回廣州升學 ，肅反運動時我把這本匡社同學錄燒掉了，當局最怕人們結社集會，棄之是因為若被查獲，我是文字編輯，恐怕有理說不清。其中同學錄中提到有位區姓同學來自台灣綽號是「國特」。這些本來是輕鬆幽默的文字，但可能成為被追查理由。

還記得有位陳姓女同學被漫畫畫成數學中「沿垂面」，暗諷其沒身材。事隔多年後再見該小姐，曲線玲瓏浮凸，大概屬遲發育吧！畫該漫畫的是吳泰山，體格魁梧，好勇鬥狠，專門對付那些欺負華人的葡籍惡少；後來到台灣參加空軍，駕機上天不聽指揮被除役。

先我們而去的有兩位都是黃姓同窗。其中一位是籃球健將，與我同為澳門培正中學的寄宿生，我初入宿舍，我床旁有間雜物房，身為大哥哥的黃兄，神祕地告訴我，雜物房是當年盧家花園主人盧九因破產而吊頸自殺地方，嚇得我整個月因懼怕而不能入睡。他是我們同學中最早離世的一位，只有40出頭。

另一位黃姓同學與我同是廣州培正初一的寄宿生，幾十個宿位供我們全男班同學入住，黃與我兩張單人床並列，有一晚黃邀我鑽入他的蚊帳（宿舍有蚊，宿生均自備蚊帳），身體有所接觸，互相展示，他有毛有翼，我仍是光雞一隻。初中我轉到澳門培正，一日我在編製抗美援朝黑板報，黃就讀香港培正，成群香港匡社社友到訪，見黃穿美式窄腳牛仔褲，感到彼此分别處身於不同時空，各有理念，故沒有交集。後從匡社同學紀念冊中知他已移民加拿大，成為一個研究命相玄學專家。最近看到同學通訊，知道他已離世，幾十年沒有聯絡，一切隨風而去，僅留下絲絲少年青澀的回憶。

張美蓉既是澳校也是港校同學，畢業後她在港校任教，班中一姓林的學生調皮搗蛋，約見家長，原來家長竟是澳校同班同學林伯海。林伯海是學校體育健兒，短跑冠軍，又是籃球隊隊長。張美蓉美人一個，從來都打扮精緻，不裝扮好不見人，做學生時便如此。

同學中有位李姓小姐，家中做殯儀生意，很少出席同學會活動，她聲稱不是不樂意參加，而是怕身分特殊影響大家情緒。

社友中也有知名人士，第一屆特首董先生也算同窗，還有戲劇大師鍾景輝、諾獎得獎人崔琦、數學家丘成桐和港理工吳嘉瑋校長，都是我們香港學校的同學。

澳門當年風雲人物其子弟多為我們同窗，地下總督何賢、地下黨柯平、賭王傅老榕、鍾子光和葉漢仔女均為我們同學。

陳蠡為孫中山四大寇之一陳少白的孫子，算是藍三代，但落難澳門，為人絕頂聰明，外交手段了得，做過餐廳侍應，考入香港恆生銀行，升到地產部董事總經理。其人口才犀利，聚會從不會有冷場。正式妻子為中學同學，但還擁有微時不敢力追心上人，情場多姿多采。酷愛美酒，可能多喝而健康受損，過早離世。

世上真的很難找到像我們這樣的一群，相交相識六、七十年，至今竟能保存到百多人詳細無誤的地址和電話，編輯此錄者真是社中有心人。雖然不一定要聯繫各社友，但知道彼此在凋零前仍在人間，已是值得欣慰的事。