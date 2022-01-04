若然我有女兒，我會誠心誠意地忠告她：「女呀，你千萬不要嫁藝人，尤其係紅藝人！」

男藝人的工種是什麼？是無時無刻都要「孔雀開屏」。雄性孔雀展盡尾屏，還不停地做出各種優美的舞蹈動作，目的是要吸引雌性孔雀，是求偶的殺手鐧。男藝人需要處於孔雀開屏狀態，方能吸引更多的女粉絲簇擁，這是基於工種的合情合理事情吧！

女呀，若你的男人不受歡迎，你會擔心；倘若他受歡迎嘛，你會更擔心。君不見優質男藝人只須略為單眼一瞟，眾多年輕美女都會輕易暈得一陣陣。習慣了，即使是年過七旬的，都會依舊孔雀開屏。女兒呀，你忍得嗎？能夠看得開嗎？

男藝人大多是長不大的男孩，尤其是少年得志、年輕時就紅起來的，從此事無大小都有專人照顧，久而久之就連生活瑣事都脫節了。也不要怪他們不懂世情，連睡眠也不夠時間了，哪有空去理其他？

當藝人每天如履薄冰壓力大，說錯一句話、又或接錯一個job，都會隨時一鋪清袋，星途大起大跌，所以藝人的情緒波幅會比任何人都大。女兒呀，你熬得來嗎？

紅藝人賺錢能力驚人，但卻大多是不擅理財的，做生意嘛多數被騙財收場。他們大多心地善良，卻又會極度自我中心……。

不要誤會，我不僅不歧視 藝人，更極為尊敬他們付出的努力和專業精神。因此，你可以當他的粉絲、信徒、兄弟或摯友，但萬萬不要嫁給藝人，除非你肯定他是發哥第二啦！