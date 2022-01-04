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荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

阿松師傅做牙

〈太平山下〉景庄

香港，獅子山下的一座小漁村，歷史滄桑使她成為赫赫有名的東方之珠；她的美食更是名聞遐邇，大英詞典收錄港式美食「點心」一詞為新詞條，曾經令人津津樂道，即是一例。港人保持著說粵語方言人的生活習慣和傳統，講究早上飲茶要「水滾茶靚」，點心送至跟前的悠閒生活，似乎是歷來如此，沒有變化過。港式美食如果細看，還有許多讓人垂涎欲滴的菜肴，儘管那只是港人的家常便飯。

筆者多年前，曾在九龍廣東道一家十分傳統的舊式樟木槓（廣東話音：隆，即樟木箱）店裡任職多年。店裡的「將軍」（廚師）阿松師傅，令我極為佩服，店中規定每個月做牙（即牙祭），為傳統初一、十五的土地公祭祀儀式，他會為我們做一頓美味可口的飯食。儘管他在店裡還兼職記帳、包裝和送貨等的角色，但做飯對他來説，倒真是一件得心應手、彷彿全不費工夫的事。

我最喜歡他經常做、我們百吃不厭的一道做牙烹飪料理；他把五花肉、整隻雞和西洋菜一咕隆冬地放進一個狀似葫蘆的大砂鍋中，以猛火煲煮。大砂鍋像水桶一樣，夠四、五個人吃，煲煮到湯沸滾後轉小火炆，炆到適當時候取出雞，讓豬肉繼續煲一會兒，接著撈起豬肉待涼以利切塊裝盤，西洋菜則再煲一陣子。當然，他會配好鹽、南北杏之類的佐料，調夠味道。

到祭祀完畢，開飯之時，他把桌子張羅好，鋪上報紙儅桌布（那時候普通商店都是如此，很少人用真桌布，因為報紙用罷，捲起來就能丟掉完事）。他總是盛好大家的湯，每人一碗。當你坐下來喝一口的時候，濃濃的西洋菜湯夠稠夠甜，美味無窮。他的白斬雞和切肉，火候都是恰到好處，又嫩又香，而用老抽蘸點尤為別具特色。阿松叔這樣做簡單俐落，又方便省事，讓他可以抽出時間兼顧店中其他事務。

到了打烊關門，大家肚子正餓之時，吃一口熱飯配上芳香的一塊雞肉或肥瘦兼有的五花肉，真的格外開心，如搭配一筷子入口即化的西洋菜，更是一絕。樟木箱店的牙祭一餐，大家吃得十分滿意難忘，我離開那裡多年，仍然無比懷念，我也曾自己試著照他的方法泡製，但就是不知哪個環節漏了什麼，總是燒不出他的味。

當年阿松叔每到年尾牙或開年飯，他還會多燒一盤冬菇炆蠔豉髮菜。他先將蒜頭、薑片在油鍋裡爆香，然後放入蠔豉爆炒一陣，再加入冬菇繼續爆炒；接著倒人泡過蠔豉的水，並添加清水蓋過蠔豉和冬菇，加蠔油、紹興酒之類佐料，煮開，再放入髮菜，炆煮一、二十分鐘後，打勾芡使其濃稠，盛入鋪著生菜的盤裡。那是一道非常好吃，幾乎港九家家戶戶必備的過年廣東菜，這道菜，除了好吃，更是因為粤語諧音：好市發財的應年景、恭賀新禧，祈望新年的好運、人人健康、橫財就手的新年喜慶吉語。

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