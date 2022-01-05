「慈」與「悲」，在佛學其實另有涵義，與中文字的意思不盡相同。一般公認的看法，是龍樹菩薩在「大智度論」所云：「大慈與一切眾生樂，大悲拔一切眾生苦。」對於後代佛學諸派，似乎多遵從龍樹的解釋，以慈為與樂，悲為拔苦。

隋代慧遠所寫的「大乘義章」，便認為「與樂」與「拔苦」，其一是從功能上看「慈」與「悲」。其次還有對治煩惱的禍患不同，慈能息貪欲，悲則能止害覺；慈能遣粗重之瞋，悲則能除微細之瞋。其三是境界不同，緣於受樂或受苦眾生的不同。其四是果報不同，慈能生遍淨，悲則得空處。但即使慈與悲在作用上有所差別，兩者仍然是相依相攝，同為一體。

其實「華嚴經」提到「無緣大慈，同體大悲」，更能看出「慈」與「悲」之別。「無緣大慈」是由有緣、有關係者「向外」擴展至無相關的無緣眾生，而發揮大慈愛心；而「同體大悲」則是將不相識、無相關的眾生「向內」融入自身的一部分，成為「同體」，並展現大悲的願力。

將這種「向外」和「向內」的特點和「易經」掛鈎，則「慈」屬陽；「悲」屬陰。難怪有說法認為，父愛的擴展是慈，母愛的擴展屬悲。但不管怎樣看慈悲，慈悲要有智慧，建立在理性基礎上才有效用。

佛門講慈悲不是意味慈悲以感性引導，這樣會對事理的認知有所缺失。慈悲要透析一切人和事物的真相，全方位地了解其來龍去脈和前因後果，論慈悲要以因果和道德作適當的處理，此之謂「悲智雙運」。

慈悲需要智慧配合，社會不停在變，資訊愈來愈多，需要智慧幫助來發揮菩提心，破愚癡、除無明，產生一種覺知能力，能有正知正見。