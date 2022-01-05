最近接觸生物工程及人工智能 的機會多了，不時思考一些「哲學難題」，其中一個難題是這樣的：假設有一個人用自己的細胞，複製出生理狀況一模一樣的「複製人」；過了不久，這個人為了令精神永存，又將自己的思想回憶儲存在晶片 中。他死後，後人把晶片植入複製人的腦子，令複製人的思考行為、身形動作、腦海記憶皆與原本的人一模一樣。那麼，這是否原本的那個人呢？

與女兒談起這個哲學題，她介紹一本深入淺出的哲學書「自願被吃的豬︰100個讓人想破頭的哲學問題」（The pig that wants to be eaten），書中其中一個問題，正是類似的題目。有一艘船，內部機器壞了，船主於是把全船的機器拆走，換上新的。不久，外殼也壞了，船主又把外殼全部更新。但他捨不得原本的零件，於是把原本的機器和外殼另外合併，重建出以往的船。那麼，哪一艘才是「原本」的船？

作者指出，所謂哲學，就是思考現實資料難以回答的問題。船的問題還比較容易處理，如果是一個有血有肉的人，你有一天發現一個精神、肉體皆與你一模一樣的人，他說他自己才是「真人」本尊，你雖然擁有一樣的思想回憶，但你只是複製人，那麼你還是你嗎？哲學家怎麼回答，下回再說。