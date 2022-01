最近接觸生物工程及人工智能 的機會多了,不時思考一些「哲學難題」,其中一個難題是這樣的:假設有一個人用自己的細胞,複製出生理狀況一模一樣的「複製人」;過了不久,這個人為了令精神永存,又將自己的思想回憶儲存在晶片 中。他死後,後人把晶片植入複製人的腦子,令複製人的思考行為、身形動作、腦海記憶皆與原本的人一模一樣。那麼,這是否原本的那個人呢?

與女兒談起這個哲學題,她介紹一本深入淺出的哲學書「自願被吃的豬︰100個讓人想破頭的哲學問題」(The pig that wants to be eaten),書中其中一個問題,正是類似的題目。有一艘船,內部機器壞了,船主於是把全船的機器拆走,換上新的。不久,外殼也壞了,船主又把外殼全部更新。但他捨不得原本的零件,於是把原本的機器和外殼另外合併,重建出以往的船。那麼,哪一艘才是「原本」的船?

作者指出,所謂哲學,就是思考現實資料難以回答的問題。船的問題還比較容易處理,如果是一個有血有肉的人,你有一天發現一個精神、肉體皆與你一模一樣的人,他說他自己才是「真人」本尊,你雖然擁有一樣的思想回憶,但你只是複製人,那麼你還是你嗎?哲學家怎麼回答,下回再說。