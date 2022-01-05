我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

你還是你嗎？

〈每日驚艷〉張宏

最近接觸生物工程及人工智能的機會多了，不時思考一些「哲學難題」，其中一個難題是這樣的：假設有一個人用自己的細胞，複製出生理狀況一模一樣的「複製人」；過了不久，這個人為了令精神永存，又將自己的思想回憶儲存在晶片中。他死後，後人把晶片植入複製人的腦子，令複製人的思考行為、身形動作、腦海記憶皆與原本的人一模一樣。那麼，這是否原本的那個人呢？

與女兒談起這個哲學題，她介紹一本深入淺出的哲學書「自願被吃的豬︰100個讓人想破頭的哲學問題」（The pig that wants to be eaten），書中其中一個問題，正是類似的題目。有一艘船，內部機器壞了，船主於是把全船的機器拆走，換上新的。不久，外殼也壞了，船主又把外殼全部更新。但他捨不得原本的零件，於是把原本的機器和外殼另外合併，重建出以往的船。那麼，哪一艘才是「原本」的船？

作者指出，所謂哲學，就是思考現實資料難以回答的問題。船的問題還比較容易處理，如果是一個有血有肉的人，你有一天發現一個精神、肉體皆與你一模一樣的人，他說他自己才是「真人」本尊，你雖然擁有一樣的思想回憶，但你只是複製人，那麼你還是你嗎？哲學家怎麼回答，下回再說。

晶片 人工智能

上一則

房山來狗（中）

下一則

一個人的防空洞

延伸閱讀

三星現代組晶片聯盟 有譜

三星現代組晶片聯盟 有譜
華為投入逾9千萬美元成立精密製造公司 但不生產晶片

華為投入逾9千萬美元成立精密製造公司 但不生產晶片
路透：台灣晶片產業成美中交鋒前線

路透：台灣晶片產業成美中交鋒前線
宏碁在維州提告 控福斯汽車侵害行動網路晶片專利

宏碁在維州提告 控福斯汽車侵害行動網路晶片專利

熱門新聞

印地安人古刻畫——報紙岩。（竹義．圖片提供）

四種壯遊人生

2021-12-29 02:02
倩華／圖

母親和我

2021-12-28 02:02

寄居遊輪

2022-01-01 02:00
地鐵車廂內看似兇悍其實是推嬰兒逛街的同志伴侶。（高苦茶．圖片提供）

巴黎小憂鬱

2022-01-01 02:02
吳孟芸∕圖

生命的演算法（上）

2022-01-02 02:02

弱者的武器

2021-12-30 02:02

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天