佛門有句俗話說：「慈悲多禍害，方便出下流。」意思是說，慈悲不是對好人、壞人一律不分的，對於好人要慈悲，對於壞人要用嚴厲的手段對治；若是不分好壞的慈悲和放縱，就會釀成「慈悲生禍害，方便出下流」。

對於這說法，佛經顯然無此記載。有人說這是以訛傳訛，從來沒人知道此話最初由何人說出。也有人說，這是淨空法師的法語，但筆者翻閱淨空法師「淨土大經科注」第30集（2012年11月23日講於香港 ），原文是：「慈悲不能沒有，有慈悲沒有智慧很危險，古人有一句話說，『慈悲多禍害，方便出下流』。這什麼原因呢？有慈悲心但沒有智慧，沒有能力辨別邪正，也沒有能力辨別真妄，是非善惡都沒有能力辨別，以為都是善的、都是好的，這就是缺少智慧。」他也是引述「古人」說的而已。

佛家講「慈悲為懷」，何故慈悲反多禍害？這裡先要指出，「慈」與「悲」是兩個概念，都是中文翻譯。在巴利語，慈是metta，梵語是maitri（或maitra），在語源上代表朋友、親密的人；悲是巴利語及梵語karuna的譯語，在語源上代表哀憐、同情、溫柔、有情等。

在中國傳統，「慈」的涵義是愛憐。父母對子女的愛叫「慈」，唐代孔穎達解釋「慈」是「愛之深」；「禮記•曲禮」有「兄弟親戚稱其慈也」；古人尊稱母親叫「令慈」、「家慈」。至於「悲」字，「說文解字」說：「悲，痛也。從心非聲。」

不過這樣的解釋也不夠精準，所以清代段玉裁補充說：「憯者，痛之深也，……悲者，痛之上騰者也。」所謂「憯」是痛到心底深處，而「悲」就是將傷痛表現，「上騰」就是從心底深處發出，表現在外在，故說「悲從中來」。