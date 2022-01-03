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改良港點：荷葉糯米飯

〈太平山下〉江旭

香港這個國際大都市，不但是人文薈萃之地，也是人們公認的美食天堂，君不見大街小巷美味佳餚比比皆是？每次自港返美，朋友總會打趣地問，「這次到香港又吃了什麼好吃的東西啦？」其實香港酒樓及街坊餐廳的食物都各具特色，然而不可勝數的美食非我這個不擅掌廚的人所能仿效的，何況每個大師傅都有獨家妙訣掌握手中，豈能輕易洩露？雖說如此，疫情期間，百無聊賴之際，我仍做了幾樣簡單、自己偏好的小吃，聊以自慰。

每次去香港探親，女兒一定帶我去吃香滑可口的芝麻糊，芝麻本身營養豐富，鈣、磷、鉀、鎂、維生素E等等俱全，不但容易消化、可以解決便祕問題，還能黑髮。做法特別簡單：只要將熟的黑白兩種芝麻，與浸泡好的白米加水打成漿，中火煮時要不停攪動，待水滾、芝麻黏稠後加冰糖即可食用。食譜上還要把漿過濾兩、三次，以求入口即化的口感，若要講究一點的話，有時間和耐性時是可以那麼做的。

此外，由於常自己打豆漿，我就將豆渣做成豆酥（亦名豆鬆），當作便當小菜配合早餐的清粥。而我以前煮粥總是黏稠的，自從香港友人指點後，才知道自己喜歡的港式清粥，是在洗淨白米後先抹點油才加水煮，熬成的粥便會粒粒分明、清爽可口。

豆酥的作法也極簡單，我先在鍋中放入少許油，開中火，將豆渣倒下去，用鍋鏟把它慢慢炒散；直到乾爽不再見濕氣升起，即可倒入醬油、麻油、紅糖，混合均勻継續翻炒。炒乾後，倒入各三茶匙熟的白芝麻，及一些松子和剪好的海苔絲下去，再小火炒三分鐘便可盛起，冷卻裝瓶。早餐時可以配港式清粥，也可以夾麵包或饅頭吃，既營養又不浪費豆渣。

以前去海外的港式餐廳飲茶，我也愛點糯米雞，後來因為茹素的緣故就不曾再點，而今在家試做類似的荷葉糯米飯也挺不錯的。我將糯米先浸泡一夜或五個小時，另外，將超市買的冰凍栗子解凍蒸熟置一旁；再把泡過的花生和烤麩香菇一起調味滷好備用。

糯米洗淨後入鍋用油炒到米粒透明，接著用平常煮飯的方式，加水煮熟。已洗好的荷葉，將邊緣及葉梗剪掉後，即可將約兩勺的米飯鋪在荷葉中間，其上添加栗子、花生和烤麩香菇；最後以同樣兩勺米飯覆蓋，再把荷葉四面包裹好，折疊部分朝下，用蒸鍋蒸十來分鐘。荷葉的清香味即滲入糯米飯上，吃起來另有一番清淡香甜味道，絕對不輸糯米雞飯。

很高興港副給因疫情困居家中的我有「野人獻曝」的機會，將煮食心得與人分享，也很期待不久亦能自其他人的美食中學習一番。在這全球皆無奈的特殊情況下，大家相互網上交流，增加一點生活的活力和樂趣。

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