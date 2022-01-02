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蛇吞象的深層理解

〈六合飛翔〉岑逸飛

所謂「人心不足蛇吞象」，揆諸事實，蛇呑象的傳聞成疑，難怪屈原的《天問》，也提出疑問：「一蛇吞象，厥大何如？」，意思是說，一條可吞象的蛇，它到底有多巨大呢？所以民間傳說另有多個版本，認為蛇所吞的象不是真的大象，而是人的稱謂而已。

一個北方的版本，說的是「人心不足蛇吞相」，因為「相」與「象」相通而訛傳為「象」，實則那個「相」字指的是宰相。故事說一個窮人救活了一條蛇，蛇為了報恩，施法讓他上位，讓他在朝廷做官，一直升到宰相一職，可是這個人還不滿足，要求蛇讓他做皇帝，蛇一怒之下，把這宰相吞進肚裡面。

另一個是南方的版本，據說其傳聞來自廣州。故事說有個叫阿象的小孩，小時候也曾救活了一條小蛇，並悉心把小蛇飼養。阿象事母至孝，長大後發覺母親患了肝病，幸好遇上了一個和尚給他藥方，但這個藥方需要取一片蛇膽做藥引子。

而阿象飼養的蛇為了報恩，竟容許阿象進入蛇腹裡面割膽，結果阿象的母親治好了病，但他出於孝心，惟恐蛇死了之後母病復發，於是再入蛇腹，想將整個蛇膽取了出來，但這一次，那條蛇再不肯就範，吞了阿象後，並沒有把他吐出來。

筆者較喜歡這個南方的版本，因為這個版本在「人心不足蛇吞象」的表象後面，有了更深層次的意義。

因為「人心不足蛇吞象」給人一個貪得無厭的感覺，但如果為了孝心而貪，即貪念背後，便有了一個良好理由，這又是否可以容許呢？一個相應的例子，就是以濟貧為理由，就可以振振有詞去劫富，卻根本蔑視了打劫本身，已是一種罪行。事實上，這是藉口，因善與惡不可相互抵銷。

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