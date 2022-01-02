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逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

小時候的香港小學

〈太平山下〉元雁

小時抵香港後，入讀鄰近的嶺東小學；二年級暑假時，遷居大坑東，便轉讀該區學校。

那時才知道，入讀免學費的官立小學，須有香港出生證明文件，我不夠資格讀免費的政府津貼或補助學校，當然也無財力讀貴族學校。這些學校的教師都是受過師資培訓的註冊教師，俗稱甲級教師。

像嶺東小學一樣沒有政府的津貼或補助、須交學費的，稱為私立學校；若有向教育署註冊，並採用官津學校的課程，且聘任向教育署註冊的教師，雖只是暫準的合格教師，俗稱乙級教師。

這類學校可像官津、補助學校一樣，參加小學會考（今稱升中試）；考生成績符合標準，可升讀官津、補助中學。

許多貧民區學校都沒有在教育署註冊，而教師的水準也很參差，有些還没有註冊。這些學校採用台灣國小課本，和官津小學課程不一樣，即不能參加小學會考。

我選讀的培華學校就是俗稱「僑校」的這一類小學，這類學校的特色是教導中國歷史、地理的基本知識，還有學費低廉，但英文程度低。

至於另一類僑校──少數的左派學校，情況如何？那就不得而知了。

升上四年級時，有一位任官立小學教師的遠親來訪，他知道了我的情況，推薦我轉讀一間有會考、又不收學費的義學──啟明小學。

可是啟明的課程和培華毫不接軌，數學還可以靠勤學追上，但英文程度實在相差太遠，讀了兩星期，知道無法跟上，惟有辜負遠親的好意，轉讀環山學校──不好意思回培華，但是覺得還是培華好，下學期便轉回了培華。

五年級下學期快完結時，周末連場暴雨，學校的操場和旁邊山坡一起滑坡，不幸山泥掩埋了坡下木屋。

為了安全，政府封鎖了學校。同學們分道揚鑣，我則轉讀培元學校。

比較我所讀過的私立學校，培元學費最低，它是一間培養國家、民族觀念的愛國學校，成績優秀的畢業生，還可以保送讀調景嶺中學。

小時候，香港還有另一類小學──徙置區天台學校。多由教會團體辦理，學費最廉，許多還分上下午校，幫助解決了五○年代學校不足的問題。

到了六○年代，港督柏立基爵士，為解決香港教育問題，加建了一間師範學院，設立師訓班培訓在職乙級教師升級；更興建了200多間小學，鼓勵教會和慈善團體申辦津貼小學。

但是，解決了學校和師資不足的問題，卻也使得許多貧民區的私校，包括培元因而結束。

七○年代，香港推行九年義務教育，凡是設備、師資不符津貼標準的私校，就只好關門。

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