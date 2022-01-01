大家樂的焗豬扒飯。（圖：作者提供）

聖誕佳節，老同學「楊尾」傳來照片，一張獨特的賀卡：他自己拍的大家樂的焗豬扒飯。

在香港 ，如果說有人沒吃過大家樂，那大概就像活在美國而沒有吃過麥當勞 一樣：不能說完全不可能，但一定讓人覺得有點不可思議。

離港數十載，大家樂的焗豬扒飯一直是我懷念的老味道之一。小學讀下午校，吃完午餐出門返校，放學乖乖回家吃晚餐，根本沒有機會「食出面」（吃外食）。但話說回來，小學的我，就像羅大佑在「童年」中唱的：「福利社什麼都有，就是身上沒有半毛錢…」沒有錢，其他的當然也就不用想了。

到了中學，學校沒食堂，香港也沒有人自己帶飯，中午全部統一「放飯」，自然與所有同學一樣當了個小小外食族。老實說，當年可是真心覺得當個外食族挺幸福、挺多姿多采的。（當然，那年頭還沒有外食吃太多不健康的說法。）中學的第一餐，幫襯了一家酒樓的快餐部，咖哩牛腩飯，2.5元港幣。其實是很普通的一餐，「入選」只是因為它看起來不貴；但那味道，卻著著實實的記了幾十年，價格也記了幾十年。難怪有人說，青少年時吃過的「好東西」，會烙在你的DNA 裡。

開學沒多久，認識了楊尾，楊尾是他的花名（外號）。拜他所賜，我的「吃涯」昇華了不少。跟我相比，楊尾是一名資深外食族，眼界闊、觸角廣，重點是口袋也比我深不少。在我們的眼界內，他基本上算是屬於可以想吃什麼就吃什麼的層級。我的口袋雖然不深，但好在楊尾多少也認同「朋友有通財之義」，何況我們是死黨呢。楊尾帶我開拓「吃界」的第一站就是大家樂，第一次認識了焗豬扒飯，DNA當場又被烙了一次。一輩子的美味，一輩子的好友從此定格。現在回想，年輕時的幸福真是簡單啊！

說起大家樂，不能不附帶一起談一談大快活。大家樂與大快活老闆是兩兄弟，他們店面風格相似，菜色相近，價格幾乎相同，但卻宰制了整個香港快餐業，壓得個體小店舖喘不過氣來，以致有人指責他們是讓香港特色小吃流失化、貧乏化的元凶（或幫凶）。

我們姑且不論它是不是元凶（或幫凶），大家樂真的是一個了不起的「快餐店」，除了利用資本大舉拓點，菜色更是變化多端，還隨著季節變化調整，可說讓人眼花撩亂。除了必備的叉燒飯、雞腿飯等，夏天會有爽口的海南雞飯，冬天則有煲仔飯、打邊爐（個人小火鍋），連「鋸扒」這種算是高難度的菜色都難不倒它。我想，你可以不喜歡它，卻不得不佩服它。

離港數十載，香港變化快速，偶爾回港，除了老區街道的依稀彷彿，已經完完全全是個「外人」。不變是老友楊尾的熱情與每次價格都不一樣、但味道似乎數十年如一日的大家樂焗豬扒飯。

後記：談起大家樂焗豬扒飯，楊尾笑著問我「知唔知依家幾多錢（知不知道現在多少錢）？」答案是44元。天啊！我記得離開香港時是8.5元，香港物價上升的速度還真的挺驚人的，但比起樓價，似乎又小巫見大巫了。