俗話說：「人心不足蛇吞象」，比喻人貪得無厭，就像蛇想吞食大象。蛇的尺碼，遠遜大象，蛇能吞象應該絕無可能，應該只是比喻吧。

但蛇能吞小羊，甚至吞小豬、小牛以至鱷魚，則時有所聞。那種蛇是巨蟒，指體型一般較龐大的無毒蛇類，一般專指緬甸 蟒。蟒蛇屬蟒科，常見體長三至五米，頭頸部背面有一暗棕色矛形斑，頭側有一條黑色縱斑，頭部腹面黃白色，體背棕褐色、灰褐色或黃色，體背及兩側均有大塊鑲黑邊雲豹狀斑紋。

蟒蛇棲居熱帶、亞熱帶低山叢林。善攀援，嗜昏睡，夜行性、雜食性。捕食時常慢慢爬行接近獵物，迅速咬住後用身體纏繞致死，並壓扁成長條形，整個吞食。但飽食後可數月不食，冬眠四至五個月。體型最大的蟒蛇，身長可達五至七米，體重達六、七十公斤。

還有種蛇是與蟒蛇齊名的，叫森蚺，也是世上最大的蛇，傳聞在委內瑞拉草原，曾有一條超過三十米長的大森蚺，摧毀整座村莊。但傳聞也僅是傳聞而已。一般動物學家都相信，森蚺的長度約七、八米，雖然其獵食對象是大型哺乳類和爬蟲類，但獵食習慣則是先將獵物勒死，然後慢慢吞食，但沒有森蚺吞象的記載。

中國人講蛇吞象的典故古遠，源自先秦時一部講神話的《山海經・海內南經》，謂「巴蛇吞象，三歲而出其骨」，巴蛇吞了象，也要消化三年才能吐出象骨。但巴蛇只屬神話，現實世界沒有巴蛇，卻有曼巴蛇，是性格凶猛的毒蛇；其中黑色曼巴蛇是陸棲，另外三種綠色曼巴蛇是樹棲，但長度一般是二至三米，無可能吞象。

如今中國人講「巴蛇吞象」，已成為成語，比喻貪心極大，不知滿足。