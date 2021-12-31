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愛或不愛

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

台灣朋友說：「好囉，王力宏事件終於落幕，可以安心睡覺囉。」

前陣子鬧得熱烘烘的藝人婚變鬧劇，當事人都是於深夜發文的，不少花生友都寧願連夜不眠而在等看連續劇，變出了黑眼圈也是活該。

花生友對該事件眾說紛紜，個個都突然專家上身。普遍來說，女性都會同情女方，而罵臭男的衣冠禽獸、道貌岸然，罵他欺騙了全世界。

但男性卻有不少對女方存有微言：「哎呀，搞大件事咁三個仔女將來點面對世界？」言下之意，即是要女方啞忍丈夫惡行？這大抵也是天下男人的主觀願望吧。

更有人以經濟效益掛帥：「你毁咗佢嘅事業，咁佢咪賺少好多個億囉。」然後，突然又充斥了大量關於「性上癮」和「自戀型人格」的冷知識，好不熱鬧。

其實，何須那麼複雜？感情這回事從來都不存在錯或對的邏輯分析，卻只有「愛」或「不愛」兩種mode而已。

王力宏愛李靚蕾嗎？也許短暫愛過，但肯定愛得不夠深，所以壓根兒經不起考驗；當男人不再愛你時，會迅速萌生厭惡，不欲瞧你一眼，這種傷害性的變化，就連最蠢的女人也能感受，更何況是資質優良的女生？

那麼，李靚蕾愛王力宏嗎？肯定也曾深愛過，愈愛卻變成愈恨；當女人被深愛的男人背叛、傷害，都會曾經想過不顧一切，跟你玉石俱焚呢。

王力宏 李靚蕾

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