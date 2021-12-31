上帝造人，原本只創造了男人、女人，但到了現代世界，除了兩種性別之外，還有跨性別、不能界定的人（queer）、雙性人（intersex）、無性（asexual）。於是，為了政治正確，開始出現一些甚為反傳統的稱謂。

英國 知名醫學雜誌《刺針》一度將女性（woman／women）稱為「有陰道的身體」（bodies with vaginas），引起很大爭議——甚至有人反駁，何不將男性統一稱為「有陰莖的身體」（bodies with penis）。雜誌自知闖禍，馬上道歉，並收回這種奇怪稱謂。

究其原因，每當講到「女人」（woman），各界都怕冒犯自認「女人」或自認「非女人」的人士，紛紛提出各種各樣新名詞。例如英國一家醫院，在產房使用「分娩人」（birthing people）。另一家醫院則以「胸膛餵哺」（chest feeding）代替「母乳餵哺」（breast-feeding），「分娩家長」（birthing parent）代替「母親」（mother），「第二親生家長」（second biological parent）代替「父親」。

美國有議員提出，以「來月經的人」（menstruating people）代替女人。在澳洲 ，一家大學的研究中心更建議用「妊娠家長」（gestational parent）、「非妊娠家長」（non-gestational parent）代替傳統的「父母」。

若男人、女人皆變成醫學名詞，那麼，以後的「母親節 」可能是「分娩人節」，「父親節」則為「第二親生家長節」，從醫學到文學，皆顛覆大家的認知，性別的學問大矣哉。