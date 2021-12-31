我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron、風雪夾擊 元旦前再砍2000航班

科州野火肆虐 近600座房屋燒毀 州長宣布緊急狀態

性別學問

〈每日驚艷〉張宏

上帝造人，原本只創造了男人、女人，但到了現代世界，除了兩種性別之外，還有跨性別、不能界定的人（queer）、雙性人（intersex）、無性（asexual）。於是，為了政治正確，開始出現一些甚為反傳統的稱謂。

英國知名醫學雜誌《刺針》一度將女性（woman／women）稱為「有陰道的身體」（bodies with vaginas），引起很大爭議——甚至有人反駁，何不將男性統一稱為「有陰莖的身體」（bodies with penis）。雜誌自知闖禍，馬上道歉，並收回這種奇怪稱謂。

究其原因，每當講到「女人」（woman），各界都怕冒犯自認「女人」或自認「非女人」的人士，紛紛提出各種各樣新名詞。例如英國一家醫院，在產房使用「分娩人」（birthing people）。另一家醫院則以「胸膛餵哺」（chest feeding）代替「母乳餵哺」（breast-feeding），「分娩家長」（birthing parent）代替「母親」（mother），「第二親生家長」（second biological parent）代替「父親」。

美國有議員提出，以「來月經的人」（menstruating people）代替女人。在澳洲，一家大學的研究中心更建議用「妊娠家長」（gestational parent）、「非妊娠家長」（non-gestational parent）代替傳統的「父母」。

若男人、女人皆變成醫學名詞，那麼，以後的「母親節」可能是「分娩人節」，「父親節」則為「第二親生家長節」，從醫學到文學，皆顛覆大家的認知，性別的學問大矣哉。

英國 母親節 澳洲

上一則

75歲數位頑童 劉孟德電競、剪片統統來

下一則

坐無軌電車

延伸閱讀

鏡子

鏡子
藍色女人：談2021年德國圖書文學獎得主斯特魯貝爾

藍色女人：談2021年德國圖書文學獎得主斯特魯貝爾
致敬歷史的3種紅色 嬌蘭絕世蜂華唇膏展現女人霸氣感

致敬歷史的3種紅色 嬌蘭絕世蜂華唇膏展現女人霸氣感
不再只是背後女人… 林志穎曬愛妻生日  

不再只是背後女人… 林志穎曬愛妻生日  

熱門新聞

品睿綠能總經理許理彥（右起）、越南精密投資長謝朝煌、越南精密董事長兼品睿綠能董事長李育奇、越華全球貿易開發董事長黃國維。(記者何秀玲／攝影)

越南機車之父創立新品牌 電動重機騎進歐洲

2021-12-23 06:00

不打不成器？

2021-12-26 02:02
倩華／圖

母親和我

2021-12-28 02:02
陳玉慧在書中，也重新梳理了自己對感情的想法。(攝影／沈昱嘉)

就要走艱難的路 在寫作中得救贖的陳玉慧

2021-12-25 06:00
吳孟芸／圖

暗櫃裡的情書

2021-12-25 02:02
前衛生署預防醫學研究所所長吳昭新對於3C產品操作十分熟稔。（記者林伯東／攝影）

身兼40多個「版主」 91歲網紅醫師：是時代跟著我

2021-12-28 06:00

超人氣

更多 >
另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議
王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事

王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事
喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉

喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉